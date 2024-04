Předehra římského derby: Trenéři volají po respektu, fanoušci Lazia vyvolali kontroverzi

V sobotu na sebe v italské Serii A narazí nesmiřitelní rivalové – římské AS bude hostit Lazio. Trenér domácích Daniele De Rossi se na první derby v roli kouče těší a je podle něj důležité, aby před ním své svěřence rozumně motivoval. V obdobném duchu utkání vyhlíží i kouč Lazia Igor Tudor. Právě fanoušci hostů ale před duelem vyvolali kontroverzi, když po městě rozvěsili plakáty s nacistickou tématikou.

"Zažít derby jako trenér je změna, jako hráč jsem si na něj zvykl, přestože na začátku kariéry jsem ho vždy spíš protrpěl. Dnes se cítím klidný. Kluci k tomu přistupují dobře, tvrdě pracují. Snažím se tomu hlavně dodat rovnováhu. Je to zápas, na který se potřebně vyhecujeme, aniž bychom to přehnali," řekl De Rossi na páteční tiskové konferenci den před derby s Laziem.

"Nemůžete si myslet, že když do derby nastupujete dvacet let, tak na něj budete mít jen pozitivní vzpomínky," dodal kouč AS. "Vzpomínám třeba na to první, které jsem zažil. Mancini v něm proti nám skóroval patou, ale já tehdy poprvé naskočil do derby a na konci zápasu jsem byl ten nejšťastnější člověk na světě. To jsou věci, na které se nezapomíná," pronesla legenda Vlků.

Kouč Lazia Igor Tudor. AFP

De Rossi se ale věnoval i aktuálnímu dění. "Musíte se připravit na cokoli, není to normální zápas s normálními následky. Není to, jako když hrajete proti Sassuolu. Koukal jsem i na nějaká čísla, v posledních několika derby padlo nula gólů. I na klucích je vidět touha po odvetě. To musíme přiživit. Pak věřím, že odehrajeme dobrý zápas proti silnému týmu," věří lodivod AS, který teprve uvidí, jestli bude mít k dispozici Tammyho Abrahama. Paulo Dybala je pak dle něj připraven naskočit, ale ne na 90 minut.

V podobném duchu mluvil také kouč soupeře Tudor. "Člověk nemůže uniknout pocitu, že derby ve vás budí více emocí. Avšak nesmíte ztrácet hlavu. Musí to být správně vyhrocený zápas, ale s respektem k protivníkovi. Tohle je pro mě derby," uvedl na tiskové konferenci.

Tudor také doufá, že se utkání obejde bez problémů a diváci se budou hlavně dobře bavit. "AS je zajímavý tým, De Rossi odvádí dobrou práci. Bude to obtížná výzva, oba hrajeme podobným stylem," dodal.

Předehru zápasu poskvrnili fanoušci Lazia. Ti na sociálních sítích zveřejnili fotografie plakátů a nálepek s tématikou fašistických diktátorů Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. Vzkazy zasáhly i italskou židovskou komunitu. Její mluvčí Daniele Massimo Regard požádal, aby bylo utkání v případě výskytu neonacistických chorálů nebo plakátů zastaveno.

Tabulka Serie A. Livesport

Situace znepokojila také starostu Říma Roberta Gualtieriho, který chování fanoušků Lazia označil za ostudné. "Zločinnou ideologii některých chuligánů bychom neměli podceňovat," uvedl v prohlášení. "Jsem si jistý, že týmy udělají vše, co je v jejich silách, aby bojovali proti barbarským ideologiím, které nemají nic společného s krásou sportu," prohlásil taktéž Gualtieri. Kluby jeho slova podpořily.