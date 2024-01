Vlahovič prolomil obranu Lecce a poslal Juventus do čela, Žurkowski sestřelil Monzu třemi góly

Vlahovič prolomil obranu Lecce a poslal Juventus do čela, Žurkowski sestřelil Monzu třemi góly

Ve formě hrající Juventus zvládl utkání 21. kola Serie A na hřišti Lecce, kde zvítězil 3:0 a minimálně na týden se v tabulce posunul před doposud vedoucí Inter. Staré dámě se sice na samotném jihu Itálie dlouho nedařilo dostat se do optimálního tempa, nakonec jí ale veledůležité tři body zařídil Dušan Vlahovič (23). Hrdinou Empoli se stal Szymon Žurkowski (26), který při výhře 3:0 nad Monzou zazářil hattrickem.

Na první vážnější situaci si museli diváci počkat do 17. minuty, kdy se tvrdou ranou z pravé strany hřiště prezentoval Cheddira, nicméně hostující brankář Simone Scuffet skvěle zasáhl. Marocký útočník si posléze vytvořil i další šance, rodák z Udine ale držel akcie hráčů ze Sardinie nad vodou.

Trest za promarněné možnosti přišel pro domácí ve 26. minutě. Vysoký centr do vápna sklepnul Andrea Petagna po tvrdém souboji přímo na nohu Sulemany, jenž razantní střelou k pravé tyči poslal Cagliari do vedení. Frosinone si do konce poločasu vytvořilo řadu příležitostí na vyrovnání. Únik Cheddiry ovšem zneškodnil Scuffet a v nastavení zaúřadoval videorozhodčí, jenž dal kvůli faulu pokyn odvolat trefu Enza Barrenechey.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Smůla se hostů držela i po změně stran. Nejprve žádný z hráčů ve žlutých dresech nedokázal usměrnit střílený centr z levé strany mezi tři tyče a následně se vyznamenal Scuffet, který vykopl pokus Francesca Gelliho. V 64. minutě přece jen přišlo zasloužené vyrovnání. O to se postaral kapitán Luca Mazzitelli, jenž hlavičkou do protipohybu brankáře přetavil vzdušnou pobídku Abdou Harrouiho v gólovou asistenci.

Čtvrthodinu před koncem domácí dokonali obrat, když Soulé zakroutil míč z přímého kopu mimo dosah Scuffeta. V závěru mohli svěřenci Claudia Ranieriho srovnat, proti byl ale Stefano Turati, který se hned dvakrát vyznamenal proti hlavičkám z hranice malého vápna. V nastavení pak zpečetil výhru domácích Kaio Jorge.

Domácí do utkání vstoupili ofenzivněji než soupeř. Už po 10 minutách hry je mohl poslat do vedení Emmanuel Gyasi, jenž běžel sám na Alessandra Sorrentina, ten však jeho ránu na zadní tyč vyrazil. Záhy už ale mladý brankář vytahoval míč ze své sítě. Skvělým volejem zpoza vápna se totiž prezentoval Žurkowski, jenž usměrnil balon nechytatelně do levého dolního rohu.

Monza byla po inkasované brance mírně aktivnější. Do náznaků šancí se propracovali Lorenzo Colombo a Andrea Colpani, gólman Azzurri ale zůstával klidný. Skóre se tak znovu měnilo na druhé straně. Žurkowski se dostal po rychlém brejku nejdříve k odraženému míči a hlavičkou přesně pod břevno znovu rozveselil domácí ochozy.

Žurkowski slaví jeden za tří gólů. AFP

Se třemi novými hráči usilovala Mozna po změně stran o snížení, důrazní beci Empoli jí však nedávali potřebný klid pro zakončení. Ojedinělou příležitost si hosté vypracovali v 55. minutě, kdy nebezpečně hlavičkoval Dany Mota, před brankovou čarou ale zasáhl gólman Elia Caprile.

Životní zápas tak korunoval třetím zásahem Žurkowski. Ten vystihl v 73. minutě špatnou rozehrávku hostů, založil rychlý protiútok a se štěstím se chvíli nato dostal ke gólové dorážce.

Už ve druhé minutě se po přízemním pasu Domagoje Bradariče z levé strany prosadil prudkou ranou pod břevno Martegani. Janov na obdrženou branku odpověděl záhy. Krátká přihrávka Milana Badelje doputovala na kopačku Matea Reteguiho, který ve vápně propálil domácího brankáře střelou na bližší tyč.

Ve 24. minutě mohl vrátit týmu ze Salerna vedení kapitán Antonio Candreva, jehož dalekonosný pokus jen o kousek minul horní roh brány. Na druhé straně znovu hrozil hlavičkující Retegui, na němž si ale tentokrát smlsl gólman Guillermo Ochoa.

Hráčské hodnocení. Livesport

Druhá půle dlouho nenabízela mnoho vzrušujících momentů, chvíli před odehranou hodinou však velmi nešikovně zahrál rukou kousek za hranicí vápna Matteo Lovato, za což šel Janov kopat penaltu. Tu ranou doprostřed proměnil Gudmundsson.

V 62. minutě mohl rychle vyrovnat Candreva, jenž zahrával přímý kop z místa jen pár centimetrů za pokutovým územím. Svým projektilem ale pouze orazítkoval břevno. Domácí se navzdory útočným snahám do další výrazné příležitosti kvůli pevné obraně Janova nepropracovali.

První poločas byl nečekaně vyrovnaný, když favorit nedokázal svého soupeře výrazně ohrozit. Hra se odvíjela především ve středu hřiště a hosté se marně snažili dobývat obranný blok Lecce. To se pyšnilo velmi zodpovědnou defenzivou a příliš prostoru na tvoření hosté neměli.

Jeden z mála momentů, kdy Stará dáma zahrozila, nastal v 11. minutě. Weston McKennie si skvěle našel centr z rohového kopu a balon hlavičkou nasměroval na zadní tyč mimo dosah gólmana. Radost z branky mu ale pohotovým zákrokem sebral Nikola Krstovič.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Herní projev Bianconeri se od počátku druhého dějství výrazně zlepšil. Zvýšená aktivita jim také záhy přinesla vytoužené otevření skóre. V 59. minutě se v dobré pozici uvnitř pokutového území ocitl Vlahovič, který svou skákavou ranou do levého horního růžku nedal domácímu brankáři šanci. Úvodní gól fotbalisty Juventusu viditelně uklidnil a díky tomu mohli začít tvořit hru s větší lehkostí.

Skvělou kombinaci viděli diváci v 68. minutě, kdy si nejprve dalekonosnou přihrávku pohotově zpracoval McKennie a jeho následný centr na zadní tyč nekompromisně uklidil do sítě opět Vlahovič. Tečku za parádním druhým poločasem udělal v závěru Bremer, který si nejlépe naskočil na přihrávku po standardní situaci.

Tabulka Serie A