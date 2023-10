Gabriel v Dánsku zazářil gólem a asistencí. Nebyl to nejhezčí gól, směje se

Vítězný gól a asistence k tomu. Mladý český reprezentant Adam Gabriel (22) parádně poděkoval kouči dánského Midtjyllandu za důvěru, když mohl nastoupit v základní sestavě v ligové bitvě proti Lyngby Kodaň. Syn bývalého reprezentanta a bundesligového obránce Petra Gabriela se po výhře 2:1 svěřil se svými dojmy z utkání klubovému webu.

Krajní obránce, který se ale nebojí zaútočit, se dočkal první trefy v zahraničním angažmá. Talent, který poslala do velkého fotbalu Sparta a do Dánska se dostal přes vydařené působení v Hradci Králové, tvrdě makal na své první zahraniční štaci a věřil, že se prosadí. V pátek večer se dočkal a dokonce byl při svém sedmém startu v dresu Midtjyllandu za největší hvězdu, protože zápas rozhodl gólem.

"Nebyl to nejhezčí gól, spíš to byla taková moje typická trefa. Tak to prostě v životě mám. Nikdy nedávám góly ze třiceti metrů," smál se Gabriel. "Jsem rád, že jsem dostal šanci v základní sestavě a využil ji. Vítězný gól je pro mě bonus," líčil své pocity mladý fotbalista, který se po příchodu do Dánska neskrýval, jak moc musel přidat, aby udržel tempo se spoluhráči. Dřiny se ale nebojí, zaťal zuby a proti Lyngby přišla zasloužená odměna.

Věří, že právě tenhle moment mu může hodně pomoci, aby se začal ještě více prosazovat. "Když jsem s kluky slavil výhru, možná i oni cítili, že jim můžu pomoci a můžu být důležitou součástí mužstva. Věřím, že mi tahle trefa pomůže, jsem za všechno moc rád," konstatoval.

Můžeme být ještě lepší

Midtjylland je v parádní formě. Neprohrál už devět duelů v řadě a posledních pět zápasů proměnil v zisk třinácti bodů. "Myslím, že proti Lyngby byly pasáže, kdy jsme byli opravdu dobří. Vypracovali jsme si několik velkých šancí, ale v posledních dvaceti minutách nás soupeř dostal pod tlak. Museli jsme více bránit. Ale celkově jsme předvedli dobrý výkon a máme tři body," oddechl si Gabriel.

Midtjylland má skvělou formu. Livesport

Momentálně čtvrtý tým dánské ligy, který ztrácí na vedoucí FC Kodaň dva body (lídr ale odehrál o utkání méně), těží z toho, že zvládá těsně vyhrávat i vyrovnanější duely. "Nejsem si jistý tím, proč se skóre párkrát nakonec naklonilo v náš prospěch," dumal Gabriel. Věří, že je to kvalitou, kterou Midtjylland má. "Patříme ke špičce ligy. Doufám, že v budoucnu budeme vyhrávat více a rychleji budeme zápasy rozhodovat. Pořád můžeme dávat více gólů a být ještě lepší," povzbuzoval spoluhráče dvaadvacetiletý Čech.

Už v úterý dostanou Gabriel a spol. šanci progres ukázat, když se představí v osmifinále dánského poháru na půdě FC Kodaň.