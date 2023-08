Sběratel trofejí Guardiola. Se City už jich má 15, chybí jen ovládnout MS klubů

Sbírka trofejí na Etihad Stadium? Za pět let působení Pepa Guardioly (52) ovládl Manchester City vše, co mohl: Premier League, Ligový pohár, FA Cup, Community Shield i Ligu mistrů. Po středečním vítězství v Superpoháru UEFA už jich má v éře španělského génia na kontě 15. Ke kompletní sbírce schází anglickému hegemonovi už jen titul z MS klubů. Neuvěřitelný hlad Citizens jen potvrzují slova Jacka Grealishe (27): "Chceme vyhrát všechno."

Na stadionu Jorgose Karaiskakise poslal andaluský celek do vedení v 25. minutě útočník Youssef En-Nesyri, v 63. minutě srovnal na 1:1 záložník Cole Palmer. Krátce předtím přitom prožil Manchester slabší pasáž a Sevilla měla několik velmi nadějných brejků.

"Pokud by soupeř zvýšil na 2:0, možná bychom už nedokázali odpovědět. Několikrát nás zachránil brankář Ederson, který vychytal Ocampose i velkou šanci Nesyriho. Pak jsme ale znovu převzali otěže zápasu," citoval Guardiolu web UEFA.

"City málokdy vyjde střelecky naprázdno, proto jsme věděli, že potřebujeme skórovat alespoň dvakrát. Sehráli jsme skvělé utkání, bohužel jsme ale také neproměnili spoustu příležitostí. Možná jsme měli dokonce více šancí než soupeř," litoval trenér Sevilly José Luis Mendilibar.

Jeho tým nezopakoval penaltový triumf z finále Evropské ligy proti AS Řím. Střelci obou týmů byli neomylní až do páté série, ve které trefil obránce Nemanja Gudelj břevno a Manchester se stal šestým anglickým vítězem Superpoháru. Poslední šampioni Ligy mistrů si částečně vynahradili zklamání z neúspěšného rozstřelu v duelu o anglický Superpohár proti Arsenalu.

"V minulosti mi občas přišlo, že hráči po úspěšné sezoně a zisku trofejí ztrácejí motivaci. Ale dnes jsem takový pocit rozhodně neměl," těšilo Guardiolu, jenž navázal na triumfy s Barcelonou (2009, 2011) a Bayernem Mnichov (2013). Španěl dorovnal čtvrtým vítězstvím dosavadního rekordmana mezi trenéry Carla Ancelottiho.

"Trenér nám dal před utkáním jasně najevo, jak je pro něj i pro celý tým tahle trofej důležitá. Proto je klub tak úspěšný, neustále chce přidávat další úspěchy. Chceme vyhrát všechno," uvedl záložník Jack Grealish.

Citizens hráli o Superpohár UEFA poprvé a navázali na minulou sezonu, ve které ovládli Ligu mistrů, Premier League a Anglický pohár. "Jsme rádi, že máme trofej hned na začátku sezony. Tahle nám ve sbírce chyběla," dodal Guardiola.

Pokud by City v prosinci vyhrálo mistrovství světa klubů, zkompletovalo by tím seznam ocenění od příchodu Guardioly do Anglie. Ten aktuálně zahrnuje už pět titulů v Premier League, čtyři ligové poháry, dva FA Cupy, dvě vítězství v Community Shield a jedno v Lize mistrů.