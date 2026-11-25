Jak se zatím sžíváte s obrovským skokem z třetí ligy do pozice trenéra sparťanského A-týmu?
"Máte pravdu, naposledy jsem trénoval náš partnerský klub Loko Praha. Tato příležitost přišla zčistajasna a nesmírně si jí vážím. Všichni mi říkají, ať si to užívám, a mají pravdu. Jsem za ni strašně rád a budu dělat maximum."
Jaká byla vaše první reakce, když jste se o možnosti vést Spartu dozvěděl? Bylo to okamžité rozhodnutí přijmout nabídku?
"První reakce byla samozřejmě překvapení, možná jsem byl až lehce šokovaný. V pondělí mi volal Tomáš Sivok s tím, že chce, abych vedl úterní trénink a případně i další dny jako dočasný trenér. Samozřejmě jsem ale neváhal ani vteřinu. Je to šance, která se nemusí v životě opakovat. I kdyby mělo jít jen o jeden zápas, je to pro mě obrovská příležitost ukázat se jako trenér."
S jakými úkoly do utkání jdete?
"Chceme bojovat za rudý dres a vyhrát. Společně s realizačním týmem se snažíme mužstvo co nejlépe připravit. Známe své silné stránky i slabiny soupeře, takže na tom pracujeme. Dnes jsme měli dobrý trénink a věřím, že se nám podaří řadu připravených věcí přenést do zápasu."
V pondělí jste se dozvěděl, že povedete trénink, v úterý pak přišlo definitivní potvrzení, že povedete také čtvrteční zápas. Existuje možnost, že u mužstva zůstanete i pro další utkání ve Zlíně?
"V pondělí jsem se dozvěděl, že povedu úterní trénink, a v úterý jsem se dozvěděl, že povedu i čtvrteční zápas. Co bude dál, tím se nezaobírám. Teď dělám maximum pro to, abych mužstvo co nejlépe připravil na zítřejší utkání. Co se bude dít potom, momentálně neřeším."
Jaké bylo v úterý poprvé předstoupit před tým v roli hlavního trenéra?
"Sám jsem přemýšlel, co týmu říct jako první. Zdůrazňoval jsem především, že jsme jeden tým, který musí táhnout za jeden provaz. I když se nacházíme v určité výsledkové a herní krizi, nikdo jiný než my sami nás z ní nedostane."
Co jste hráčům řekl?
"Apeloval jsem na principy, které máme ve Spartě nastavené, a opakoval jsem to i dnes. Chceme na ně navázat, stejně jako na principy Briana Priskeho. Nejsem tady dva dny od toho, abych měnil celkovou tvář mužstva, hráče nebo herní styl. Snažím se pokračovat v tom, co Brian vybudoval. Samozřejmě přidám i něco vlastního, čemu věřím a co nám může v zítřejším zápase pomoci. Nejde ale o žádné překotné změny."
Na tréninku se objevili také Adam Karabec nebo Matěj Ryneš. Jaká je jejich situace a nakolik vám mohou pomoci s poznáním kabiny? Přeci jen se s některými znáte už z mládeže.
"Určitě jsem měl radost, že jsem po dlouhé době viděl na tréninku Karu a Rynyho. Na zápas ještě nejsou připraveni, ale už samotná přítomnost takových hráčů může mužstvu prospět. Kara je lídr a kapitán, kluci ho tak vnímají."
Pomůže vám?
"Správně narážíte na to, že jsem Karu trénoval v dorostu. Měl jsem také Ryneše, Suchomela, Vydru nebo Ševínského. Tito kluci jsou pro mě určitými prostředníky do kabiny. S každým z nich jsem se včera bavil a zajímal se o jejich pohled. Neznamená to, že by mi mluvili do sestavy, ale ptal jsem se na konkrétní hráče a jejich názory. Vážím si toho, že i po několika letech, kdy jsem je trénoval, jsme stále staří známí a jsou ochotní se se mnou o své poznatky podělit. Jejich názory jsem si vyslechl a následně jsme se společně rozhodli o sestavě."
Podle jakých kritérií budete vybírat základní sestavu? Kde všude jste sbíral informace o jednotlivých hráčích?
"Měl jsem schůzku s realizačním týmem, konkrétně také s Petrem Ustou. Vyslechl jsem si jejich názory a představil svůj plán, jak bychom měli do zápasu nastoupit, abychom byli co nejsilnější. Společným konsenzem jsme to dali dohromady. Vedle toho jsem měl schůzky s některými hráči. Zajímal mě také pohled zahraničních fotbalistů, například na jejich pozice a vzájemnou spolupráci. Sestavu vám samozřejmě neprozradím, ale věřím, že nastoupíme v nejlepším možném rozpoložení."
Jak probíhá vaše komunikace s Tomášem Sivokem a co vám o současném mužstvu předal? Bylo potřeba hráče po posledních výsledcích nabudit?
"S Tomášem jsem v kontaktu a bavíme se o všem – o kabině i herním stylu. Včera měl před hráči proslov. Myslím, že byl dostatečně důrazný, aby někteří pochopili, o co se ve Spartě hraje. Hráčům neustále opakuji, že zítřejší zápas není o mně, ale o Spartě. Musí dokázat, že na to mají a chtějí se posunout ještě dál. Sparta pro ně nesmí být konečnou stanicí. Myslím, že sportovní ředitel jim včera dostatečně jasně vysvětlil, že hrají také sami za sebe a musí se ukázat."
Najednou máte před sebou velkou příležitost v Evropské lize. Jak vám to změnilo běžný život?
"Spím dobře, to je základ. Mám dvě malé děti, takže jsem zvyklý i na to, že někdy nespím. Naštěstí jsou ale šikovné a většinou spí dobře. Samozřejmě se změnilo to, že se celý den snažím pracovat. Jsou to ale jen dva dny, nejde o žádné dlouhé období. Mám to nastavené tak, že chci předvést maximum a pomoci Spartě. Klub mi dal obrovskou šanci a příležitost, udělám všechno pro to, abych jeho důvěru splatil. Jestli teď tři dny budu spát o něco méně, nehraje roli. Důležité je, abychom zítra vypadali jako jeden tým a utkání zvládli.
Jaké emoce od vás mohou fanoušci očekávat na lavičce?
"Uvidí stejného Lukáše Blážu jako všude jinde. Nejsem trenér, který rád sedí. Budu se snažit podporovat tým u postranní čáry a nebudu si hrát na něco, co nejsem. Budu trénovat stejně, jako kdybych vedl mužstvo ve třetí lize nebo sparťanský dorost. U lajny udělám maximum pro to, abych hráčům pomohl. Tak to mám nastavené."
Jak byste se jako trenér charakterizoval? Jaký herní styl preferujete a na jakých principech chcete stavět?
"Nechtěl bych tady mluvit jen o tom, jaký je můj ideální styl. Jsem devět let trenérem Sparty. Prošel jsem cestu od akademie až sem před vás. Za tu dobu jsem se každý rok vyvíjel a snažil se něco naučit od každého trenéra, se kterým jsem mohl spolupracovat jako asistent. I v době, kdy jsem byl hlavním trenérem, jsem se samozřejmě dál učil. Dnes jsem jiným trenérem než před pěti lety, ale základní principy mám pořád stejné."
Můžete být ale přeci jen trochu konkrétní?
"Mám rád, když má můj tým míč na kopačkách a dokáže být herně variabilní. Nechci, aby hrál pouze jedním způsobem. Líbí se mi mužstvo, které chce být aktivní, držet míč a dokáže rychle získat balon zpět. Nemám rád, když je tým příliš zatažený. Zároveň ale platí, že tohle není jen o tom, co mám rád já. Ve Spartě máme jasně nastavené principy. Když jsem působil v B-týmu pod Lubošem Loučkou, prakticky jsme trénovali stejně jako A-mužstvo a v zápasech využívali stejné principy. Na to chci navázat. Luboš Loučka mě jako trenér i člověk obrovsky obohatil a rád bych z jeho práce čerpal i nyní."
Měl jste dostatek času zanalyzovat Alkmaar?
"Viděl jsem dva zápasy Alkmaaru. Je to velmi dobře technicky vybavený tým, který má výbornou strukturu a zvládnutý presink. Chce hrát fotbal, dává hodně gólů a své soupeře přehrává. V nizozemské lize je sice čtvrtý, ale nastřílel spoustu branek. Vím, že nás čeká těžký zápas proti velmi kvalitnímu týmu, který je silný na míči a nebojí se hrát ani pod soupeřovým tlakem. Věřím ale, že my budeme ještě lepší."
Sparta hrála s Alkmaarem už v březnu. Vycházel jste při přípravě také z tohoto vzájemného utkání?
"Zápas jsem viděl. Alkmaar toho od té doby příliš nezměnil. V sestavě zůstalo přibližně sedm hráčů, trenér zůstal stejný a také herní styl se příliš nezměnil. Z tohoto utkání jsem proto částečně čerpal. Věřím, že nás zítra čeká jiný zápas a že tentokrát Alkmaaru porážku vrátíme."
Jak jste vnímal Spartu zvenčí? Napadly vás věci, které byste jako trenér udělal jinak?
"Samozřejmě jsem zápasy sledoval a jako každý Čech jsem měl vždycky pocit, že tomu rozumím nejlépe. Na druhou stranu věřím, že každý trenér dělá maximum. Je velmi jednoduché kritizovat kohokoliv, kdo dělá práci, která je veřejně vidět. Člověk ale neví, co má trenér v hlavě, jaké pokyny hráčům dává nebo jaký má herní plán. To z televizního přenosu nepoznáme."
A jak jste na hráče tedy v tomto ohledu působil?
"To, co si myslím, že by mohlo fungovat, jsem se snažil během těch dvou dnů do mužstva trochu dostat. Znovu ale opakuji, že tady nejsem od překotných změn. Jsem dočasný trenér, který navazuje na práci Briana Priskeho. Nemůžete ode mě očekávat velké změny během dvou dnů. Mým cílem bylo především dostat tým dohromady, aby držel při sobě, šel do zápasu jako jeden celek a odevzdal maximum."
V posledních zápasech nebyla atmosféra na Letné ideální. Fanoušci kritizovali také vedení klubu a na čtvrteční utkání stále zbývá několik tisíc vstupenek. Ovlivňuje vás to nějakým způsobem?
"Tohle neřeším, fanoušky ovlivnit nemůžu. Kabina ale ví, že jedinou cestou, jak je dostat zpátky na naši stranu, je začít lépe hrát a vyhrávat. Musíme pracovat víc jeden za druhého a poctivou prací věřit, že se výsledky dostaví. To je něco, co můžeme změnit. Co se bude dít na tribunách, ovlivnit nedokážeme, takže se tím vůbec nezabývám."