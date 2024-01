Snažili jsme se jednou překvapit, bohužel to nebylo možné, říká trenér házenkářů Sabaté po ME

Přestože čeští házenkáři skončili na mistrovství Evropy už po základní skupině, trenér Xavier Sabaté (47) to nepovažuje za až takový neúspěch. Španělský kouč je přesvědčen, že národní tým se momentálně stále nemůže rovnat ani Portugalsku, s nímž na šampionátu prohrál klíčový souboj o postup. O své další budoucnosti u českého mužstva nechtěl Sabaté v rozhovoru s novináři příliš spekulovat, chuť pokračovat nicméně má. Domnívá se, že tým za necelé dva roky ve funkci posunul a že si zaslouží i trochu respektu.

Český celek na Euru prohrál s Dánskem (14:23) a Portugalskem (27:30) a v pondělí ve třetím zápase skupiny porazil Řecko 29:20. "Jestli je to neúspěch? Já to vnímám trochu odlišně. Předpokládám, že před startem šampionátu každý, kdo rozumí házené, věděl, že Dánové jsou světovými šampiony. A z portugalského týmu hrají všichni hráči až na jednoho Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. To nemůžete porovnávat se zkušenostmi našich hráčů. Takže myslím, že před začátkem bylo jasné, kdo je favorit," řekl Sabaté.

"Druhou věcí byla naše motivace a představa. Přijeli jsme s velkou motivací, s tím, že jsme za ten rok a půl hodně pracovali. Snažili jsme se jednou překvapit, bohužel to nebylo možné. Hlavně v zápase s Portugalskem jsme měli špatnou úspěšnost střelby, nedali jsme pět sedmiček. Možná kdybychom dali 80 procent z nich, bavíme se teď o jiné věci," poznamenal Sabaté, který vede český tým od konce předloňského února.

Reprezentanti pod jeho vedením nejprve nezvládli play off kvalifikace mistrovství světa proti Severní Makedonii, následně s přehledem prošli na evropský šampionát, kde nedokázali postoupit ze základní skupiny. Svazový prezident Ondřej Zdráhala už po utkání s Portugalskem připustil, že ve hře bude i možný trenérův konec.

Tabulka skupiny F. Livesport

"Jaký je můj pohled na to? Nemyslím, že je to teď důležité. Jsem profesionál a vím, jaká je moje práce. Vím, co bylo dobře, co špatně. Vím, jaká je naše úroveň. Trénuji dlouho. Byl jsem na mistrovství světa v roce 2017, deset let v Lize mistrů, ve Veszprému, v Plocku. Byl jsem čtyřikrát ve Final Four Ligy mistrů. Myslím, že si zasloužím nějaký respekt. Vím, že teď nejsme lepší než Dánsko a Portugalsko. Pokud to někdo vidí opačně, ok, respektuji to, ale není to pravda," řekl Sabaté, který zároveň vede na klubové úrovni Wislu Plock.

"Sport je takový, že lidi nakonec hodnotí váš výkon podle výsledku, ne podle procesu. Myslím, že jako profesionál, který koučuje více než 20 let, mám zkušenosti na to, abych o tomhle mluvil. Myslím, že jsme se zlepšili, ale ještě ne tolik, abychom se posunuli na další úroveň. Mezi námi a Portugalskem je stále rozdíl," mínil kouč, který má u českého týmu smlouvu do konce sezony.

Brzké vyřazení zamrzelo

Neskrýval nicméně, že ho brzké vyřazení z Eura mrzí. "Je jasné, že jsem zklamaný. Měli jsme velkou motivaci udělat tenhle krok vpřed. Mrzí mě to za hráče, kteří pracovali tvrdě a velmi dobře. Je mi to líto i kvůli lidem v české federaci, kteří pro českou házenou odvádějí velmi dobrou práci. Netýká se to jen reprezentačního A-týmu, práce začíná u mládežnických kategorií, které se všechny kvalifikovaly na šampionáty. A mrzí mě to také kvůli fanouškům, kteří za námi přijeli," řekl Sabaté.

Chuť pokračovat u českého týmu má. "Pro mě není trénování jen práce, je to vášeň. Kdyby to tak nebylo, nedělám to. Svou práci miluji. Proto jsem převzal tenhle tým, jako velkou výzvu. Podle mě je jasné, že se zlepšujeme, ale zatím to stále nestačí. Nesmíme zapomenout, že je to sport. Jsou dva týmy, jeden soupeř. Nehrajete jeden proti nikomu, máte soupeře, který také tvrdě pracuje, má výborného trenéra. To je sport a proto je tak krásný," uvedl Sabaté.

"Můj plán je teď zaprvé si odpočinout. Musíme si vyhodnotit, jaké bylo mistrovství. Dobré věci, špatné věci, co je potřeba zlepšit. Musíme být k sobě kritičtí, protože kritika je nezbytná k tomu, abyste se zlepšili. Nebudu tvrdit, že vše je perfektní, protože to není pravda. Musíme si to dobře zanalyzovat a vědět, co nebylo dost dobré, abychom se toho do budoucna vyvarovali. A musíme pokračovat v tvrdé práci," doplnil.