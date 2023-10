Highlighty víkendu: Rekordman Yamal, smolař Král a Giroud jako gólman

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v týdeníku. Dnes se podíváme na (další) rekord barcelonského talenta, nešťastný zápas Alexe Krále, útočníka Girouda v rukavicích nebo hezký moment Messiho bodyguarda.

Gól víkendu

PSG po ztrátě s Clermontem a drtivé prohře s Newcastlem v Lize mistrů opět zabralo, když hvězdný tým porazil ambiciózní Rennes 3:1. Hned úvodní branka duelu byla naprosto výstavní – po sólu Ousmana Dembélého převzal míč portugalský záložník Vitinha a z rohu vápna zamířil do protějšího horního růžku. Zkušený brankář Steve Mandanda se natahoval, jak jen mohl, na tuhle perfektně umístěnou střelu ale prostě neměl nárok.

Smolař víkendu

Mohl to být životní zápas, místo toho je z něj jeden z nejsmolnějších v jeho kariéře. Český záložník Alex Král ve vypjatém klání mezi Unionem Berlín a Borussií Dortmund v 18. minutě dával gól na 2:1, během oslavy se ale zranil a musel střídat. Už mimo hřiště si pak musel vyslechnout, že jeho gól byl po zásahu VAR odvolán, a nakonec přihlížel výhře soupeře 4:2.

Ze sociálních sítí

Sociálními sítěmi už proběhlo nejedno video soustředící se na bodyguarda Lionela Messiho, který pobíhá po postranní čáře a má hvězdného chráněnce neustále na očích. Kamery zaujal i teď – po prohře Interu Miami se Cincinnati zastavil fanouška, který pronikl na hřiště, rychle si ale uvědomil, že nejde o žádného narušitele, ale malého nadšeného fanouška. Chlapce tak ještě osobně dovedl přímo k Messimu a zařídil mu zážitek na celý život.

Statistika víkendu

Co jste dělali v 16 letech? Talent Barcelony Lamine Yamal může říct: "Lámal jsem rekordy!" Barcelona se proti Granadě trápila, po dvou brankách Bryana Zaragozy po půl hodině prohrávala 0:2, nakonec uhrála alespoň remízu 2:2. K ní ji dovedl i historicky první gólový zápas mladého útočníka v La Lize. Gól to byl sice jednoduchý, Joao Félix mu v pádu nahrál před úplně prázdnou branku, Yamal si jej ale bude pamatovat nadosmrti. Stal se díky němu nejmladším střelcem v historii španělské ligy, ve věku 16 let a 87 dní.

Příběh víkendu

Hrdinou víkendu je rozhodně Olivier Giroud. Zkušený francouzský útočník musel o víkendu při těsné výhře proti Janovu navléknout rukavice. Gólman Mike Maignan totiž dostal červenou kartu v 99. minutě, kdy už Pioliho tým neměl možnost střídat. Nenudil se, předvedl zákrok a výraznou měrou tak pomohl k výhře. "Jako dítě jsem rád chodil do branky, proto jsem tam šel. Dres jsem si vzal domů a zarámoval si ho," usmíval se po zápase v rozhovoru pro Sky Sports.

AC Milán situaci, která obletěla sociální sítě, náležitě využil. Na soupisce na svých webových stránkách zařadil Girouda mezi gólmany, v oficiálním fanshopu navíc začal prodávat brankářský dres s Giroudovou jmenovkou a číslem 9.

Fotka víkendu

Z portugalské ligy v posledních letech odcházejí budoucí hvězdy za horentní částky. Možná proto překvapí, že největší hvězdou soutěže je teď hráč, který přišel z druhé anglické ligy. Švédský útočník Victor Gyökeres válel už v minulé sezoně za Coventry (21+12), formu si víc než dobře přenesl i o úroveň výš.

Za Sporting Lisabon dal v sedmi zápasech šest branek a je klíčem k tomu, že zeleno-bílí vedou ligu a ani jednou neprohráli. Trefil se i o víkendu při výhře nad Aroucou a fotograf AFP mu při oslavě pořídil krásnou fotku.