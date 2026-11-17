Cesta rodáka z Hradce Králové do zámořského profesionálního hokeje nevedla přes tuzemské soutěže ani kanadskou juniorku. Felcman zvolil netradiční evropskou cestu, která mu brzy otevřela dveře mezi dospělé.
Rychlý přesun do Švýcarska a šok na draftu
V patnácti letech odešel do akademie švýcarského klubu Langnau Tigers. Tamní prostředí ho po hokejové stránce rychle zocelilo a osvojil si bruslařskou vyspělost, zodpovědnost v defenzivě a brzy začal dostávat prostor i v nejvyšší švýcarské soutěži.
Právě v Langnau si ho v roce 2023 vyhlédli skauti Chicaga Blackhawks, kteří na něj ukázali ve třetím kole draftu. Pro samotného hráče šlo o nečekaný moment. "Když jsem to viděl, nemohl jsem moc věřit tomu, že jsem byl takhle vysoko draftovaný," popisoval bezprostřední pocity v rozhovoru pro Český hokej. Vedení Chicaga na něm zaujaly především fyzické parametry v kombinaci s herním přehledem – téměř dvoumetrový centr se šikovnýma rukama představuje pro moderní hokej ideální profil.
Kemp s Bedardem a zámořská adaptace
Krátce po draftu absolvoval rozvojový kemp Blackhawks, kde se na ledě potkal i s jedničkou téhož výběru Connorem Bedardem. Střetnutí s nejužší světovou špičkou pro něj bylo důležitým měřítkem před definitivním odchodem za oceán.
Přesun do Severní Ameriky v minulé sezoně přinesl nutnou adaptaci na užší kluziště, vyšší tempo, důraznější osobní souboje i náročné cestování. První ročník na farmě v Rockford IceHogs tak sloužil především k nabírání zkušeností se zámořským stylem hokeje.
První formace a produktivita
Důvěru organizace potvrdil podpis nováčkovské smlouvy na tři roky s Chicagem, která ho posunula na hranu prvního týmu. V probíhajícím ročníku AHL pak udělal zásadní výkonnostní skok. Trenéři mu svěřili pozici centra první formace a český útočník se jim odvděčuje pravidelným přísunem bodů.
Zatímco v loňské sezoně stihl v sedmi zápasech zapsat pouze dvě asistence, letošní ročník má rozjetý o poznání lépe. V 16 duelech stihl posbírat už 14 kanadských bodů (3+11), což z něj dělá nejproduktivnějšího Čecha v AHL. O tři body méně má Ivan Ivan, následovaný Matyášem Šapovalivem a Ondřejem Becherem s 10 body.
Chicago se nachází v přestavbě kádru a mladým hráčům dává v průběhu sezony pravidelně prostor. Na premiérovou pozvánku do prvního týmu Blackhawks zatím Felcman čeká, ale pokud si udrží současnou výkonnost a produktivitu na farmě v Rockfordu, debut v NHL by ho neměl minout.