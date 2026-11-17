Liberec – Kolín n. R. 3:4
"Měli jsme výborný vstup do utkání, dali jsme první branku. Soupeř se vrátil do hry využitou přesilovkou a následně jsme dostali další dva laciné góly. Ve druhé třetině jsme bojovali, ubránili dvojnásobné oslabení, navíc dokázali zápas vyrovnat. Nejvíce nás ale mrzí čtvrtý gól soupeře na začátku třetí třetiny, který nás hodně srazil a už to pro nás bylo těžké," uvedl při hodnocení duelu liberecký kouč Jiří Kudrna.
Liberec do utkání vlétl a již po 81 sekundách šel do vedení. Po vyhraném vhazování Filippiho propálil gólmana Juvonena dělovkou Vlach. První přesilovku si zahrál Kolín a brankáře Kváču překonal Fischbuch. Liberecká střídačka ale sáhla k trenérské výzvě kvůli ofsajdu, která byla úspěšná. V pokračující početní výhodě se hosté přeci jen dočkali vyrovnaní, když se prosadil Press.
Bílí Tygři si mohli vzít vedení rychle zpět, jenže Musila skvěle vychytal Juvonen. Následně na druhé straně chyboval při rozehrávce Zeman a po přihrávce MacLeoda poslal puk za bezmocného Kváču Tyrväinen. A pro Severočechy bylo ještě hůře, když se minutu před první přestávkou po rychlém přečíslení šikovně trefil Russell a poslal německý tým do dvoubrankového trháku - 1:3.
"Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale s každou inkasovanou brankou naše šance klesali, protože jsme museli dát o dva góly více," podotkl útočník poražených Radan Lenc.
V úvodu druhé části mohl přidat čtvrtý gól Kolína nad Rýnem MacInnis, Kváča si ale připsal skvělý zákrok. Na opačné straně zahrozil z rychlého kontru Rychlovský, také Juvonen byl připravený. Ve 27. minutě už ale hostující brankář nestačil na povedenou střelu Lence. Vzápětí měl vyrovnání na holi Pérez, sám před Juvonenem však neuspěl.
Hosté mohli znovu odskočit na rozdíl dvou branek ve zkrácené dvojnásobné přesilovce, Liberečtí se ale výborně ubránili. Už při hře v plném počtu pláchnul domácí obraně Tyrväinen, tváří v tvář Kváčovi však neuspěl. V závěru druhé části tak znovu udeřil Liberec. Najman dobrým napadáním obral o puk váhajícího Austina a střelou pod horní tyčku vyrovnal na 3:3.
Po 25 sekundách třetího dějství však překvapil Kváču šikovnou střelou Macleod a Kolín znovu vedl. Domácí mohli odpovědět Zemanem, který se proháčkoval až před Juvonena, s bekhendovým blafákem ale neuspěl. Následně si Liberečtí zahráli v početní výhodě a dobrou šanci měl Faško-Rudáš, svůj tým podržel Juvonen.
Další gólovou šanci domácích měl Petrovský, svůj samostatný únik však neproměnil. Bílí Tygři byli i nadále aktivní a vytvořili si několik slibných možností, skvěle chytající Juvonen ale odolával. V závěru už se hosté ubránili a v součtu s úvodním utkáním postoupili do čtvrtfinále s pohodlným tříbrankovým náskokem.
"Opět jsme doplatili na proměňování šancí, naopak Kolín své příležitosti proměnil, navíc využil i přesilovku. V závěru zápasu si už výsledek zkušeně kontroloval. Mrzí mě, že jsme nedokázali postoupit dále. Byly to kvalitní zápasy a pro nás pro všechny hodně cenné zkušenosti," mrzelo Lence.
"V obou zápasech jsme byli ve vedení a nechali si skóre otočit. V tomto ohledu jsme si měli počínat lépe a vytěžit více z našeho vedení. Účast v Lize mistrů byla pro nás velmi cenná zkušenost a přínosná konfrontace s předními evropskými týmy," dodal trenér Kudrna.