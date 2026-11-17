"Měli jsme výborný začátek a dostali se brzy do vedení. Bylo to přesně to, co jsme chtěli a co jsme si říkali před utkáním. Soupeři pak ale hodně pomohla přesilovka, kterou dokázal proměnit. Nejprve tam sice byla z naší strany dobrá výzva na ofsajd, jenže místo toho, aby nás to nakoplo, tak jsme přeci jenom inkasovali vyrovnávací branku. Podle mého názoru to bylo velké momentum celého zápasu," připomněl v pozápasovém rozhovoru s novináři Vlach.
Osminásobného německého mistra vyrovnávací branka hodně nabudila, do první přestávky udeřil ještě dvakrát a měl tak na své straně vedení 3:1.
"Udělali jsme nějaké chyby, zkušený soupeř toho využil a překlopil zápas na svou stranu. Ve druhé třetině jsme se dokázali do utkání vrátit a vyrovnat na 3:3. Bohužel hned na začátku třetí třetiny jsme inkasovali čtvrtý gól, což nás trošku přibrzdilo. Měli jsme poté ještě několik šancí, ty jsme ale nedokázali proměnit. Kolín byl o ten jeden gól zkrátka lepší," přiznal mistr extraligy s Libercem z roku 2016.
Bílí Tygři byli v obou zápasech střelecky velice aktivní a vypracovali si několik vyložených šancí. Opět však podle čtyřiatřicetiletého rodáka z Paběnic nedaleko Čáslavi doplatili na svou bolest – proměňování šancí.
"Již od začátku sezony nás trápí koncovka, máme s tím problémy i v extralize. Jasně se to potvrdilo i v tomto dvojzápase. Soupeř naopak ukázal, že je velice zkušený, byl v tomto ohledu lepší. To mu nakonec pomohlo k postupu," uvedl Vlach.
Liberecká pouť Ligou mistrů končí před branami čtvrtfinále. Severočeši se nyní budou moci soustředit už pouze na domácí soutěž a ušetřené síly se jim i vzhledem k složitému cestování mohou hodit. Zkušený útočník na to má však jiný pohled.
"O nějakém uspoření sil se úplně nemůžeme bavit. My jsme už před sezonou říkali, že Liga mistrů je pro nás prestižní a že nás hodně zajímá. Určitě jsme chtěli postoupit a jít dál, takže nás to hodně mrzí. Přineslo nám to velmi cennou zkušenost, kvalita soupeřů byla velká, zejména v koncovce a v přesilovkách. Myslím ale, že jsme celkově zanechali dobrý dojem a ani v jednom ze zápasů nepropadli," konstatoval Vlach.