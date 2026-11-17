Plzeň – Davos 2:2p
"Myslím si, že jsme v Lize mistrů předvedli několik opravdu dobrých výkonů a rozhodně jsme si neudělali ostudu. Samozřejmě ale chcete postoupit, zvlášť když víte, že na to máte. Není však důvod být nějak skleslý. Kdybychom podali opravdu špatný výkon, bylo by to něco jiného, ale takhle si myslím, že není důvod se trápit," citoval klubový web útočníka Jana Schleisse.
První polovina úvodní třetiny byla pro oba celky spíše zahřívací, poté přišly už větší příležitosti. Ve 13. minutě zakončoval přečíslení Blandisi, pozorný Malík v brance Plzně ho ale vychytal. Stejně dobře si pak vedl i při šanci Steinera. Za domácí odpověděli Mikko Petman a Rohlík, ani oni však bezbrankovým stavem nepohnuli.
Hned v úvodních sekundách druhé části zasáhl hostující gólman Hollenstein proti Měchurovi, na druhé straně zahrozil Lemieux, skvělý zákrok pak vytáhl Hollenstein při Schleissově zakončení z dobré pozice. Pak hráli domácí Indiáni přesilovku, Merežko z prostoru mezi kruhy pověsil puk pod horní tyčku a otevřel skóre.
Brzy mohlo být vyrovnáno, Malík ale dokázal Grossův pokus vykrýt. Na začátku 35. minuty už švýcarský celek slavil vyrovnání, když zmatku před Malíkovým brankovištěm po odrazu kotouče od zadního hrazení využil Lemieux. O dvě minuty a šest sekund později měla Plzeň těsný náskok zpět. Z dorážky se prosadil Mikko Petman.
Svoji první – a zároveň i poslední – dnešní početní výhodu si pak zahráli i hosté, v jejichž sestavě chyběl kvůli rekonvalescenci po operačním zákroku autor vítězné trefy z úvodního duelu Filip Zadina. V oslabení se dostal do úniku Lalancette, jenže ztroskotal na Hollensteinovi.
Přes řadu dalších šancí ve třetím dějství, které ovládli Indiáni na střely na branku 9:1, další gólový zásah, který by rozhodl o postupujícím, nepřišel. "Šance byly na obou stranách, hrálo se nahoru dolů, ale právě my jsme měli několik příležitostí, které jsme mohli proměnit. Kdybychom je využili, mohli jsme zápas překlopit na naši stranu. Hráli jsme dobře, jen jsme potřebovali proměňovat šance a více tlačit do brány. Bohužel jsme ale často stříleli přímo do soupeřových hráčů," uvedl Schleiss.
Následovalo desetiminutové prodloužení. V končící 65. minutě ho ukončil Blandisi, když zdánlivě nepříliš nebezpečným pokusem překonal Malíka. "To se stává. Stejně tak mohl podobný gól padnout na druhé straně. Takový je hokej. Kdybychom ale proměnili naše šance, mohli jsme jít dál," zdůraznil Schleiss.
Plzeň se s mezinárodní scénou rozloučila hned na úvod vyřazovacích bitev, ačkoliv ovládla se šesti výhrami základní část, aniž by ztratila jediný bod. "Kdybychom hráli špatně, člověk by to možná přijal jinak. Takhle bylo vidět, že jsme na postup měli, ale rozhodl jediný gól. Teď je potřeba dál pracovat během sezony, abychom se v rozhodujících zápasech příště dostali dál," řekl Schleiss.