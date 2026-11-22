Detroit – NY Islanders 2:3
Palát, který měl před utkáním na kontě dvě vstřelené branky, vyrovnal zhruba v polovině duelu tečí na 1:1. Český útočník se prosadil podruhé v čase 53:21, když z dorážky zvýšil na 3:1. Islanders tak i díky jeho příspěvku dokázali bodovat posedmé v řadě a ve Východní konferenci jim patří deváté místo.
"Předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon. Hlavním rozdílem byly dvě branky čtvrté formace, které dal Palát," konstatoval trenér Islanders Pete DeBoer. Palát se prosadil po dvanácti zápasech bez gólu a dvakrát skóroval v zápase poprvé od začátku roku, kdy ještě hrál za New Jersey. Svým výkonem zpříjemnil Caseymu Cizikasovi tisící start v NHL, všechny v barvách Islanders.
Boston – Washington 7:5
Pastrňák si připsal první bod ve třinácté minutě, když v přesilové hře usměrnil jeho pas do branky Lindholm a vyrovnal na 1:1. Český útočník skóroval v úvodu prostřední třetiny a střelou zpoza pravého kruhu upravil skóre na 2:2. Třetí bod zaznamenal u rozdílové branky, když jeho nahození tečoval ve 45. minutě Lindholm a zvýšil na 6:4.
"Měl jsem velké štěstí. Puk mě dvakrát trefil, párkrát jsem ho tečoval. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct k výhře. Jsou to velmi důležité dva body," řekl Lindholm, který zkompletoval hattrick už v závěru druhé třetiny a na ledě přistála jen jedna kšiltovka. "Jedna stačila. Netrápil jsem se tím, ale rozhodně bylo příjemné vidět, že ještě po čtvrtém gólu přibyly další," doplnil hrdina zápasu s úsměvem.
Rodák z Havířova byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Lindholm, který v zápase nasbíral pět bodů (4+1). Jejich spoluhráč Pavel Zacha nebodoval.
"Úžasný večer. Jsem za něj šťastný," řekl Pastrňák na adresu Lindholma, se kterým nastupuje v elitním útoku. "Odehrál výjimečný zápas. Jsme v nejtěžší lize na světě, takové chvíle se nedějí často. Jsem rád, že se mu dostalo odměny za to, jak je pro náš tým důležitý," doplnil kapitán Bostonu.
Winnipeg – Vegas 4:5sn
Hertl využil v polovině zápasu přesilovou hru a z dorážky poslal Vegas do vedení 3:2. Rozhodčí původně rozpažil, protože gól padl do posunuté branky. Verdikt se ale po prozkoumání situace změnil. Důvodem bylo, že se branka vychýlila ze své pozice kvůli obránci Winnipegu Alexi Iafallovi, který na tyč natlačil hostujícího útočníka Victora Olofssona. Obě strany se na posouzení situace neshodly. Podle Vegas platil správně, domácí nesouhlasili.
Winnipeg skóre otočil i díky trefě Marka Scheifeleho, který se osamostatnil v čele historické tabulky střelců klubu. Na kontě má 380 branek za Jets. Hertl ale připravil v 57. minutě gól na 4:4. Český útočník při akci přihrál nezištně puk z rohu kluziště mezi kruhy a Ivan Barbašov poslal zápas do prodloužení.
"Tommy mě skvěle našel. Měl jsem na střelu hodně času a prostoru," pochválil Barbašov Hertla. O výhře Golden Knights rozhodl William Karlsson, který se prosadil v rozstřelu jako jediný.
Další zápasy
Kulich hýřil aktivitou, v zápase vyslal šest střel a v desáté minutě vyrovnal na 1:1. Dvaadvacetiletý útočník se prosadil z úniku precizní forhendovou kličkou. Na straně Floridy měl ale svůj den Sam Bennett, který nasázel hattrick a přihrál v 57. minutě na vítězný gól Sandisi Vilmanisovi. U první branky Bennetta si připsal druhou asistenci Gudas, který zachytil rozehrávku soupeře a založil rychlý kontr.
Vladař vychytal první výhru od 1. listopadu díky gólu v poslední minutě. Philadelphia přišla ve třetí třetině o vedení 3:1, ale 31 sekund před koncem rozhodl Noah Cates.
Vancouver smazal v zápase třikrát jednobrankové manko. Dvakrát po trefách Marca Rossiho, jemuž asistovali čeští hráči. Nejprve vyrovnal v přesilové hře na 1:1 po teči Hronkovy střely a v 59. minutě po akci Chytila poslal zápas do prodloužení. Rozstřel rozhodl Jake DeBrusk. Špaček zaznamenal druhou asistenci u úvodní branky Minnesoty.
St. Louis porazil New Jersey na svém ledě v přestřelce 9:6. Blues vyhnali už po deseti minutách z branky Connora Hellebuycka, který pustil čtyři góly ze šesti střel. Domácí vedli už po první půlce zápasu 7:4. Pěti body za asistence řídil kanonádu Jake Neighbours.
Toronto doma podlehlo Columbusu 3:4 a prohrálo devátý zápas v řadě. Jen dvanáct střel stačilo Utahu k výhře 3:2 nad Anaheimem.
Adam Klapka se popral už po čtyřech sekundách utkání, ve kterém jeho Calgary podlehlo doma Chicagu 3:4 v prodloužení. Český útočník si s Dillonem Boucherem vyměnili několik ran, než je rozhodčí oddělili. Hostující Blackhawks vyhráli venku poprvé v sezoně.