Litvínov – Třinec 5:2
V barvách Litvínova si odbyl premiéru útočník Ondřej Najman, jehož Severočeši získali z pražské Sparty. Domácím vyšel skvěle vstup do utkání. Po 75 sekundách se po rychlém brejku trefil z levého kruhu Maštalířský. Ve 3. minutě se ocitl sám před Čajanem Nestrašil, místo zakončení se snažil bekhendem vrátit přihrávku Voženílkovi, ale chyběla mu přesnost. Vzápětí na druhé straně trefil Jaks střelou od modré čáry levou tyč.
V 7. minutě už měli Severočeši dvoubrankový náskok. David Kaše uvolnil Coskeyho, který vyzrál na Kacetla bekhendovým blafákem. Pro Kašeho to byl 200. bod v extralize. Američan Coskey, který vypomáhá Litvínovu na střídavý start z prvoligového Chomutova, si připsal ve třetím utkání za Vervu druhý gól a čtvrtý bod. V průběhu první třetiny ale musel odstoupit ze hry.
Třinec se tlačil za snížením a velkou šanci měl Pyrochta, který se dostal před litvínovského gólmana, ale při zakončení zlomil hokejku. V 19. minutě už se Oceláři radovali. Po Kurovského přihrávce se dostal před Čajana Daňo a svým čtvrtým gólem za poslední tři zápasy potvrdil střeleckou formu.
Lídr tabulky pokračoval ve druhé třetině v tlaku, ale Verva odolávala. Ve 26. minutě zlikvidoval Čajan lapačkou velkou příležitost Romana. Potom kapitán Růžička promáchl před odkrytou brankou Voženílkovu přihrávku a z dorážky neuspěl opět Roman. Za domácí zahrozil Urban. V 35. minutě vrátil Litvínovu dvoubrankový náskok David Kaše, který po Sukeľově přihrávce překonal Kacetla mezi betony.
Ve 43. minutě při první přesilovce zápasu po Musilově vyloučení trefil Sukeľ levou tyč. Čajan odolal při Czuczmanově trestu, při kterém mu navíc po velkém závaru pomohl při Růžičkově dorážce na brankové čáře i Baláž. V 55. minutě už to bylo jen o gól. Koch přistrčil puk před branku Voženílkovi, který prostřelil litvínovského gólmana. Vyrovnat mohl Marinčin, Čajanovi následně pomohla i horní tyč po Galvasově nahození. Pojistku výhry domácích zařídili při power play Třince dalšími góly David Kaše a Maštalířský.
Mladá Boleslav – Kometa 0:4
Mladá Boleslav nastoupila do zápasu ve speciálních charitativních dresech na podporu místních záchranářů. Se zachraňováním bezbrankového stavu ale měl více práce domácí gólman Furch, který si v první třetině připsal hned patnáct úspěšných zákroků. Stezkovi na druhé straně stačilo šest, a tak se šlo poprvé do kabin za nerozhodného stavu 0:0.
Ve druhé třetině sice Boleslav opticky vyrovnala hru, co už vyrovnané nezůstalo, bylo skóre. Kometa třemi góly rozhodla o svém vítězství. Brankový účet hostů otevřel ve 23. minutě svým prvním gólem sezony Nedomlel. Na 2:0 odskočila Kometa dokonce při vlastním oslabení, když se trefil Ilomäki a třetinu snů pro hosty zakončil v poslední minutě přesnou střelou z mezikruží Pospíšil.
Třetí třetina už vypadala, že se dohrává pouze z povinnosti. Mladá Boleslav sice měla mírný tlak, dobře bránící Brno však Bruslaře do výraznějších šancí před Stezku vůbec nepouštělo. A tak se urodilo na druhé straně, kombinaci dvou volných hráčů před Furchem zakončil po Ilomäkiho přihrávce Hynek Zohorna.
Plzeň – Pardubice 3:4
Domácím vyšel vstup do utkání dokonale a po chytrém prohození Rubinse rozjetý Lalancette otevřel již v osmé sekundě přesnou střelou pod horní tyčku skóre. Aktivnější Indiáni si vynutili nápor v útočném pásmu, ale Rohlík bekhendem minul odkrytou branku.
Naopak v 5. minutě Lauko překvapil skrytým pokusem přes obránce brankáře Růžičku a vyrovnal na 1:1. Uplynulo pouhých 14 sekund, Rohlík dojel kotouč za brankou a předložil ho nekrytému Lalancetteovi, který vrátil domácím vedení. Za dalších 14 sekund ovšem po akci Kondelíka důrazný Nosek dorážkou znovu srovnal stav na 2:2 a vyhnal plzeňského gólmana Růžičku z branky.
Domácí pokračovali odvážným napadáním rozehrávky soupeře a po technickém přestupku Dynama uspěl během početní výhody přesnou střelou z bezprostřední blízkosti Strnad, jehož prodloužení smlouvy se Škodou klub chvíli předtím slavnostně oznámil. Hosté lépe kombinovali a byli směrem dopředu nebezpeční, jenže Stránský tváří v tvář Malíkovi neskóroval a v závěru třetiny ho nepřekonal z dobré pozice ani Tourigny.
Na začátku prostřední části Simon po individuálním průniku neprostřelil gólmana Dynama Willa a vzápětí se zaskvěl i jeho protějšek Malík, když svým levým betonem akrobaticky zastavil střelu Kauta po ideální zadovce Kondelíka. Ve 28. minutě už se hosté díky tečované střele Ludviga z mezikruží radovali z vyrovnání na 3:3.
Domácí mohli po polovině utkání odpovědět při přesilovce, ale hráči Dynama ji s velkým vypětím ubránili a převzali iniciativu. Pozorný Malík nebezpečným pokusům hostů odolal a krátce před druhou sirénou naopak plzeňský brejk musel likvidovat Will, který si poradil s šancemi Lalancettea i Maláka.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky domácí nezvládli přesilovou hru a po jejím skončení Kelemenovu dlouhou přihrávku využil Lauko vracející se z trestné lavice k trefě na 4:3. Následně Will vychytal gólové příležitosti Chromiaka a Lalancettea. Poté už hosté aktivní hrou těsný náskok udrželi, Plzeň nedokázala vyrovnat ani při power play.
Mountfield HK – Kladno 2:4
Skóre se poprvé měnilo už ve třetí minutě, a to znenadání a z první střely Rytířů. Hradecký kapitán Pláněk špatně odrazil kotouč a Hlava nabídl Hrabíkovi snadné zakončení do prázdné branky. Domácí se poté drželi na puku víc, ale Kladno se dostávalo do šancí s větší lehkostí.
Proti možnosti Kevina Klímy zasáhl Pavlát špičkou betonu, načež téměř okamžitě nastřelil tyčku hradecké branky Vigneault. Škorvánek se musel činit také proti možnostem dalších cizinců Pietronira a Audetta, před polovinou utkání však už nestačil na střelu obránce Tomka. Ta byla možná pod břevno přizvednutá tečí a Tomek slavil svůj první gól v sezoně.
Mountfield se nejlépe cítil paradoxně ve vlastních oslabeních, kdy přidělával soupeři velké problémy. I díky tomu postupně získával sebevědomí a druhou třetinu dohrával v tlaku, z něhož vytěžil kontaktní gól. Radil krásně nahrál Mudrákovi, jenž si přikopl puk bruslí a vystřelil do bližšího růžku branky. Také pro domácího obránce šlo o premiérový gól ročníku.
Rytíři po přestávce hradeckou aktivitu utlumili a navíc se uklidnili šťastným gólem Kellyho Klímy, jehož bekhendové nahození tečoval hradecký obránce Kalina do vlastní branky. Teprve po Hrabíkově vyloučení v 52. minutě se Východočeši znovu vzepjali, chybělo jim však přesnější zakončení. Nenonen v přesilovce dorážel na branku a Kohout také zakončil svůj únik po levé straně střelou mimo.
Až necelé tři minuty před sirénou při signalizované výhodě snížil přesným pokusem z dálky nejlepší hráč domácích Radil. Hru domácích bez brankáře nicméně potrestal Marcel a hosté vyhráli 4:2.
Olomouc – Liberec 4:2
Olomouc vstoupila do utkání aktivně a díky využité přesilové hře se v sedmé minutě zápasu dostala do vedení. Freibergs získal puk v mezikruží pro Tomečka, ten našel ještě lépe postaveného Spodniaka, který zblízka prostřelil brankáře Hamalčíka.
O minutu později navíc Macuh protečoval puk do jízdy Matýsovi, který svižnou střelou ke vzdálenější tyči přidal druhou olomouckou branku. Liberec ještě zkoušel použít trenérskou výzvu kvůli podezření na ofsajd, jenže rozhodčí nenašli průkazný záběr potvrzující postavení mimo hru a Matýsova branka tak platila.
Poté zvýšili aktivitu také hosté a brankář Cichoň zasahoval proti střele Galvase a dorážce Zileho. Vzápětí si do dobrého prostoru nabruslil liberecký Faško-Rudáš a dorážkou své vlastní střely snížil na rozdíl jedné branky. Před koncem první třetiny hosté navíc dokázali vyrovnat, když Zileho tvrdý pokus dorazil do sítě Sandberg.
Na začátku druhé třetiny stříleli domácí Navrátil a Anděl, Hamalčík byl však u obou pokusů pozorný. Poté měl velkou šanci Liberec, znovu nebezpečně zakončoval střelec první liberecké branky Faško-Rudáš, jenže brankáři Cichoňovi zůstal puk ve výstroji a za brankovou čáru nakonec nedoputoval.
Hosté byli ve druhé třetině lepším týmem a měli před brankou Olomouce několik nebezpečných závarů. V největší šanci Bílých Tygrů vychytal Rychlovského skvělým zákrokem Cichoň. Olomouc moc šancí ve druhé třetině neměla, ale v jejím závěru hrála dvojnásobnou početní převahu, kterou využil střelou mezi Hamalčíkovy betony Plášek a poslal domácí znovu do vedení.
Hned na začátku třetí třetiny musel Cichoň zasahovat proti třem dorážkám, ve všech případech obstál. Na druhé straně byla nebezpečná dorážka Pláška, kterou Hamalčík na poslední chvíli vykopl betonem. Poté se hrálo delší dobu bez šancí, až paradoxně ve vlastním oslabení sám před Cichoněm neuspěl ve velké šanci Petrovský. Čtvrtou olomouckou branku přidal při liberecké hře bez brankáře v poslední minutě základní hrací doby Macuh.