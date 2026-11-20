Colorado – Anaheim 4:0
Nečas bodoval poprvé od zranění Nathana MacKinnona a Calea Makara a vylepšil si bilanci v sezoně na 26 bodů (10+16). Zápas naopak nevyšel brankáři Dostálovi, který inkasoval čtyřikrát z 27 střel. Úspěšnost zákroků měl 85 procent, přes 90 se český gólman nedostal už déle než měsíc.
Při MacKinnonově absenci Nečas opět naskočil v první formaci s Brockem Nelsonem a Artturim Lehkonenem a po nevydařeném duelu s Utahem (1:4) si se spoluhráči z elitní trojice výrazně spravil chuť.
Blýskl se především Nelson, který zaznamenal dva góly a asistenci. "Brock hrál skvěle, ale musím pochválit všechny tři kluky z prvního útoku. Hráli proti jednomu z nejlepších útoků posledních týdnů a poradili si s tím výborně. Dařilo se jim na obou stranách hřiště, byli prostě skvělí," pochválil nově složený první útok trenér Jared Bednar.
Tampa Bay – Edmonton 3:1
McDavidova série s bodovým ziskem se zastavila po 23 zápasech, což je čtvrtá nejdelší šňůra od začátku sezony v historii. Kanadský útočník se teď dělí se slavným krajanem Waynem Gretzkym, který má na kontě ještě dvě delší série (51 a 30 zápasů), a je před ním ještě Mats Sundin (30).
McDavid nerozšířil bilanci 55 bodů (13+42) a skončila i šestizápasová vítězná šňůra jeho týmu. Lightning naproti tomu uspěli počtvrté z posledních pěti utkání a přiblížili se k vedoucímu týmu Východní konference Carolině na rozdíl tří bodů.
Seattle – Vancouver 5:1
Obránce Hronek odehrál potřetí v sezoně přes 30 minut, ale porážku Vancouveru 1:5 na ledě Seattlu neodvrátil. Asistoval u vyrovnávacího gólu Jakea DeBruska, ale pak už se prosazovali jenom domácí a zejména dvacetiletý kanadský útočník Berkly Catton, který si připsal první hattrick v kariéře.
Vegas – Dallas 3:4sn
Hertl bodoval v osmém z posledních devíti zápasů a přispěl alespoň k zisku bodu. Hráči Vegas doma s Dallasem smazali dvoubrankové manko z první třetiny a po přihrávce českého útočníka přímo z buly je obránce Jeremy Lauzon dokonce poslal ve 46. minutě do vedení 3:2, ale v čase 56:58 vyrovnal jiný bek Thomas Harley a hosté pak rozhodli v nájezdech. Golden Knights jako třetí tým Západní konference prohráli počtvrté za sebou, byť z toho třikrát získali bod.
Carolina – Montreal 1:2p
Vynikající zápas má za sebou brankář Montrealu Jakub Dobeš. Na ledě obhájců Stanley Cupu z Caroliny zlikvidoval 26 střel a pod vítězství 2:1 se podepsal úspěšností zákroků 96 procent. Za svůj výkon byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
"Je fajn, že se podle mě v zápasech konečně projevuje, že se zlepšuji. Musím dál dělat to, co dělám na trénincích. Myslím, že mám představu o tom, co musím udělat, abych se dostal zpátky do formy a hrál takhle každý večer," řekl gólman, který poprvé od září zakončil zápas s úspěšností přesahující 90 procent.
Calgary – Minnesota 1:4
Klapka se podílel na jediném gólu Calgary, kterým slovenský obránce Šimon Nemec snížil v domácím utkání s Minnesotou na 1:2. Wild nakonec vyhráli 4:1 a pátým vítězstvím za sebou se posunuli před Edmonton do pozice ligových lídrů.
Brankou a přihrávkou k tomu přispěl americký obránce Quinn Hughes, který ale zápas nedohrál. V polovině třetí třetiny ho právě Klapka natlačil na mantinel a pátý nejproduktivnější muž soutěže po nenápadném střetu musel odstoupit.