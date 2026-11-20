"Vidíte, to jsem ani nevěděl, že už je to tolik. Snad na další gól nebudu čekat zase tak dlouho. Sice na ledě úplně nejsem od střílení gólů, ale to vajíčko na kontě nechce mít nikdo moc dlouho," smál se po zápase Nedomlel.
Kometa zažila během tří dnů dva naprosto odlišné venkovní zápasy. Ve středu prohrála v Hradci Králové 0:6. "Po utkání jsme si v kabině řekli, co máme dělat, a naopak co nemáme. Pak jsme to hodili za hlavu a dneska jsme nastoupili jako úplně jiný tým. Odrazili jsme se od malých věcí a pomáhali jsme jeden druhému. No a Aleš to vzadu navíc zavřel," neopomenul Nedomlel pochválit také s čistým kontem odjíždějícího gólmana Aleše Stezku.
Nedomlel se pak nepřímo přičinil i o druhý gól. Právě on seděl na trestné lavici v době, kdy jeho finský spoluhráč Arttu Ilomäki při hře čtyř proti pěti zvýšil na 2:0 pro hosty. "Co k tomu říct? Kluci to oslabení odehráli skvěle a Arttu dal krásný gól," smál se Nedomlel.
Kometa si výhry vážila o to více, že díky ní odskočila Mladé Boleslavi v tabulce na rozdíl šesti bodů. V případě, že by prohrála, by se Bruslaři na Jihomoravany dotáhli.