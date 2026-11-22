Chicago opět přišlo o svého kapitána, Bedard musí na operaci s ramenem
ČTK
Kapitán hokejistů Chicaga Connor Bedard (21) nakonec podstoupí se zraněným pravým ramenem operaci. Ve hře byla také konzervativní léčba a rehabilitace, generální manažer Blackhawks Kyle Davidson ale v sobotu oznámil, že kanadský útočník podstoupí chirurgický zákrok. Očekávanou délku absence neuvedl.
Bedard se zranil při buly ve třetí třetině úterního domácího duelu s Torontem, ve kterém stihl přispět k výhře 6:3 gólem. První hráč draftu z roku 2023 přišel o poslední dva zápasy, přesto stále vede týmovou produktivitu se sedmi brankami a 11 asistencemi. V sezoně odehrál jen 15 zápasů poté, co o prvních osm přišel kvůli zranění levého ramena a červencové operaci.
Podobné potíže má Bedard potřetí během jediného roku. Pravé rameno si poranil už vloni v prosinci, tehdy se léčba obešla bez operace.