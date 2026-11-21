Vsetín – Pardubice B 2:1
Vsetín potvrdil roli suveréna soutěže, bodoval podvanácté za sebou a z toho desetkrát zvítězil. Valaši získali dvoubrankové vedení při vyloučení Tadeáše Kalužíka na pět minut a do konce utkání. Skóre otevřel v čase 8:19 Lukáš Adámek a ve 12. minutě zužitkoval dlouhou přesilovku i Australan Kale Costa. Ještě v první třetině snížil také v početní výhodě Petr Hauser. V dalším průběhu už se stav nezměnil.
Kolín – Třebíč 2:3
Třebíč po sérii tří porážek potřetí za sebou naplno bodovala. Horácká Slavia v Kolíně dvakrát vedla díky využitým přesilovkám, ale na branky Ladislava Bittnera a Martina Dočekala odpověděli Jan Veselý a David Bernad. Na trefu Davida Michálka ze 45. minuty ale už Kozlové nezareagovali a neuspěli poprvé po třech výhrách.
Litoměřice – AZ Havířov 4:1
Litoměřice vybojovaly šesté vítězství z posledních osmi duelů. Gólem a asistencí k němu přispěl Marek Daníček. Nováček Havířov prohrál pošesté v řadě a klesl na předposlední místo. Má šestibodový náskok před Sokolovem. Před Havířov se dostal Chomutov, který zvítězil ve Frýdku-Místku 4:3 po samostatných nájezdech a zabral po dvou porážkách. Úspěch Pirátů zařídil Kanaďan Evan Boucher, který v 58. minutě vynutil prodloužení a potom rozhodl rozstřel.
Sokolov – Zlín 3:2sn
Třiašedesátiletý Přerost, bývalý kouč české reprezentační dvacítky, se vrátil na pozici hlavního kouče Sokolova po 23 letech. Nahradil Jiřího Žůrka, který po vzájemné dohodě skončil v pátek. Šlo už o třetí změnu v sezoně. Žůrek se 17. října posunul z pozice asistenta místo Tomáše Marišky.
Baník v závěru druhé třetiny získal dvoubrankové vedení. V čase 37:57 prolomil bezbrankový stav Matyáš Váňa a 19 sekund před druhou přestávkou zvýšil v přesilové hře Jan Dalecký. Ve třetí části sice smazali ztrátu Beranů Róbert Bačo a Pavel Sedláček, ale v rozstřelu zařídil radost domácích Tomáš Vracovský.
Další zápasy
Třetí vítězství za sebou si připsala pražská Slavia, která vyhrála v Táboře 4:3 v prodloužení. V čase 63:21 o tom rozhodl v přesilové hře Daniel Kružík. Tým obhájců prvoligového triumfu z Jihlavy uspěl v Přerově po výsledku 4:1. Pro Zubry to byla pátá porážka z uplynulých sedmi duelů.