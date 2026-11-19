Trenér Jeff Blashill řekl zámořským médiím, že v klubu nyní zvažují, zda Bedard absolvuje rehabilitaci, nebo se podrobí operaci. "Stále shromažďujeme informace a zvažujeme různé možnosti, buď rehabilitaci, nebo operaci," řekl kouč Chicaga. "Rozhodně nebude hrát dnes a rozhodně nebude hrát na nejbližším tripu," dodal.
Bedard se zranil při buly ve třetí třetině úterního domácího duelu s Torontem, ve kterém stihl přispět k výhře 6:3 gólem. První hráč draftu z roku 2023 vede týmovou produktivitu se sedmi brankami a 11 asistencemi.
Přitom odehrál jen 15 zápasů poté, co o prvních osm přišel kvůli zranění levého ramena a červencové operaci. Podobné potíže má Bedard potřetí během jediného roku, pravé rameno si poranil už vloni v prosinci, tehdy se léčba obešla bez operace.