Napodobí Bergerona? Krejčího konec v NHL se prý blíží. MS v Praze je lákadlo

Hokejisté Bostonu po nedávném konci kariéry kapitána Patrice Bergerona (38) přijdou patrně o další dlouholetou oporu. Podle zdroje serveru Boston Hockey Now oznámí brzy konec v NHL také David Krejčí (37), jenž se za moře vrátil před rokem po sezoně v extraligové Olomouci. Centr, jenž v NHL hájil výhradně barvy Bruins a vyhrál s nimi v roce 2011 Stanley Cup, by se ale mohl představit na domácím světovém šampionátu v příštím roce.

"Podle zdroje z NHL oznámí dlouholetý centr Bruins David Krejčí 'velmi brzy' svůj odchod z NHL a také konec s hokejem jako takovým. Stále by však mohl reprezentovat Česko na mistrovství světa v roce 2024," uvedl John Murphy, píšící pro Boston Hockey Now.

"Možná ještě nastoupí za národní tým, ale jinak skončil," citoval server informace od svého zdroje, který vedle jiného uvedl, že Krejčí je mimořádně šťastný, že si může s rodinou užívat života v Jižní Carolině, kde se s manželkou usadili a kde chodí jejich děti do školy.

Sám Krejčí koncem června při vyhlášení domácí ankety Zlatá hokejka, v níž za minulou sezonu skončil třetí, otevřel prostor řadě spekulací, které následovaly. Ačkoliv prožil výbornou sezonu po osobní stránce a v základní části i po té týmové, převažovaly ty, podle nichž by se měl vrátit do Olomouce a připravit se na možnost startu na MS.

"Uvidíme, ještě přemýšlím," řekl tehdy Krejčí. "Po sezoně jsem si myslel, že to bude rychlé, ale s odstupem času, nejde se takhle rychle rozhodnout. (Hokej) je můj život, hraji ho od tří čtyř let, takže nechci udělat nějaké náhlé rozhodnutí. I když to potrvá další týden, měsíc, pár měsíců. Nikam nespěchám," uvedl rodák ze Šternberka.

Bezprostředně po nečekaném vyřazení Bostonu v 1. kole Stanleyova poháru Krejčí oznámil, že buď skončí, nebo bude pokračovat v Bruins. Tento výrok však sám korigoval. "V emocích se řekne hodně věcí, které postupem času nemají žádnou váhu. Variant je více," připustil s tím, že na 99 procent nikde nezačne hned na prahu nové sezony. Ať už by to mělo být v NHL, v Čechách, nebo jinde v Evropě.

"Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc," řekl. A netajil, že roli může sehrát i šance zahrát si MS v Česku. "Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru, dolů. Uvidíme," řekl Krejčí.