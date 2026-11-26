Buffalo – NY Rangers 5:1
Kulich se do statistik zapsal hned po 17 sekundách, kdy skóre utkání otevřel švédský kapitán Sabres Rasmus Dahlin. Kulich zaznamenal z bleskového přečíslení čtyř proti třem svou čtvrtou asistenci v sezoně. Buffalo si udržovalo herní převahu a zásluhou Joshe Norrise a Zacha Bensona vedlo v průběhu druhé třetiny už 3:0.
Hosté z New Yorku se poprvé a naposledy radovali z gólu až krátce před koncem druhého dějství, v čase 39:14 se prosadil Vladislav Gavrikov. Jenže domácí tým nadále diktoval tempo zápasu a tříbrankový náskok mu po druhé přestávce vrátil Jack Quinn.
V čase 51:49 podtrhl konečný výsledek Kulich, když po přenesení hry do útočné třetiny Tagem Thompsonem zamířil přesně z mezikruží. Připsal si už šestý kanadský bod za posledních pět utkání a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách statistiku plus osm.
Za newyorské Rangers odehrál něco málo přes devět minut Jaroslav Chmelař, jemuž napočítali čtyři hity. Buffalo ovládlo třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce celé NHL se právě newyorským Rangers, kteří prohráli podruhé za sebou, přiblížilo na rozdíl jednoho bodu.
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