"Jestli jsem byl překvapený? Myslím si, že na této planetě není člověk, který z toho nebyl překvapený. Takže samozřejmě ano. Podle mého to byl na sobotní fotbal hezký gól. Jednoznačné kopnutí nohou. Nepochopil jsem to, byli jsme si jistí, že to nebude gól," řekl trenér hostů Boris Žabka.
Ještě horší ale podle něj bylo chování rozhodčích. "To, že gól uznali, nebylo nejhorší. Horší bylo arogantní jednání ze strany rozhodčího. Nevím, jak se jmenuje. To mi vadilo více," řekl slovenský kouč s tím, že mu situaci původně ani nechtěl vysvětlit. "Když viděl, že tam stojím, tak nakonec přijel," dodal Žabka.
Nejistý byl před verdiktem arbitrů i samotný střelec Pavlík. "Sám jsem věděl, že je to padesát na padesát. Pravidla jsou jiná. Nesmí se zvednout noha. Je to na rozhodčích...," řekl Pavlík, jenž přiznal, že se kvůli tomu ani extra ze vstřelené branky neradoval.
"Přál jsem si, aby to byl gól na 3:3, ale sám jsem měl v hlavě, že to bylo bruslí. Ani ta euforie tam nebyla, byli jsme v nejistotě," dodal útočník, jenž si připsal devátou trefu v sezoně.
Královéhradecký asistent trenéra Petr Koukal přiznal, že střídačka byla při čekání na rozhodnutí sudích v nejistotě i proto, že si všichni pamatovali neuznanou branku Jiřího Černocha z Karlových Varů v nedělním zápase v Plzni.
"A tam gól rozhodčí neuznali. Já osobně bych uznal obě branky, když chceme, aby padaly góly. Jsou to ale situace, kdy na střídačce v podstatě čekáte na to, co bude. Každopádně jsme rádi, že nám to pomohlo k bodu," řekl Koukal.