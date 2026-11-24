Kalužík, který je členem kádru prvoligové rezervy Pardubic, nastoupil v extralize teprve podruhé. Při absenci útočníků Lukáše Sedláka, Martina Kauta a Jakuba Lauka naskočil do čtvrté útočné formace. "Vážil jsme si toho, že jsem dostal šanci. V kabině je super parta, takže nebyl žádný problém. Kluci mě vzali mezi sebe," řekl Kalužík novinářům po utkání.
Ve druhé nejvyšší soutěži odehrál v tomto ročníku 25 zápasů, v nichž vstřelil šest gólů a na dalších devět nahrál. V úterním kole extraligy dostal šanci v A-týmu. "Kluci mi řekli, ať se nebojím a hraji sebevědomě na puku. Trenéři mi zdůraznili nějaké taktické věci, především do defenzívy. Myslím, že jsem to zvládl," uvedl Kalužík.
Rozhodně k tomu pomohl i průběh zápasu. V 16. minutě už svým gólem zvýšil na 3:0. "Zkusil jsem to. Když nevystřelím, tak gól nedám," usmál se po duelu. Při povedené akci se dostal do útočného pásma a zakončil přesně. "Byl to skvělý zážitek, navíc když jsem dal gól před domácím publikem, fanoušci nás hnali celý zápas."
Z utkání si odnesl puk za svůj první gól v extralize, kterou poznal teprve ve druhém utkání. "Je to samozřejmě o něco rychlejší a pohybujete se mezi zkušenějšími hráči," byl jeho první dojem ze srovnání. "Puk už jsem obdržel, ale zítra je další den, tak zpátky do práce," prohlásil.
Úspěšně si zatím vede i "béčko" Pardubic, které se v první lize drží v horní čtyřce tabulky. "Měli jsme dobrý vstup do sezony, daří se nám v tom pokračovat. Myslím, že hrajeme slušný hokej," uzavřel Kalužík.