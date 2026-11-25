Zlín – Vsetín 6:7
Derby mezi zlínskými Berany a Vsetínem nabídlo čtyřem tisícovkám fanoušků neskutečných třináct gólů. Hosté v závěru ztratili dvoubrankové vedení, nakonec ale utkání rozhodl v čase 59:53 Lukáš Adámek. Zlín je po čtvrté porážce v řadě dvanáctý.
Třebíč – Litoměřice 3:2pp
V souboji o druhé místo byla úspěšnější Třebíč, která na domácím ledě porazila Litoměřice 3:2 v prodloužení. Rovněž Stadion ztratil dvoubrankové vedení a nakonec bral jen bod, v prodloužení skóroval Ladislav Bittner. Horácká Slavia má o tři body více než třetí Litoměřice, které mají dvě utkání k dobru.
Další zápasy:
Jihlava přejela na domácím ledě Sokolov 5:1 a v tabulce se dostala na čtvrté místo. Sokolov z posledních devíti zápasů vyhrál jediný a ztrácí šest bodů na předposlední Havířov, který prohrál 1:3 s Táborem a má podobně nelichotivou bilanci sedmi porážek v řadě.
Velký obrat se podařil Chomutovu, který ve třetí třetině smazal třígólovou ztrátu a nakonec zvítězil 4:3 v prodloužení nad Přerovem. Utkání rozhodl v čase 63:59 svým druhým gólem v utkání Evan Boucher.