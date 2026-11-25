Edmonton – Vegas 3:5
Dvacetiletý Connelly navíc přidal asistenci a připsal si první tříbodový zápas v zámořské soutěži. Celkem v dosavadním průběhu sezony nasbíral 19 bodů (9+10) a dostal se do čela produktivity nováčků.
Vegas po první třetině zásluhou Eichela s Connellym vedlo 2:0. Domácí ve druhé části srovnali díky Coltonu Dachovi a McDavidovi. Kapitán Oilers zaznamenal 14. gól v sezoně, s 59 body vede tabulku produktivity o 10 bodů před Kirillem Kaprizovem z Minnesoty.
Zároveň se zapsal do klubové historie jako teprve třetí hráč, který od startu ročníku bodoval ve 13 domácích vystoupeních v řadě – před ním to dokázali jen Wayne Gretzky (23) a Mark Messier (14).
Na obou trefách domácích ve druhé třetině se asistencemi podílel také obránce Evan Bouchard, jenž tak jako teprve třetí zadák v dějinách NHL dosáhl hranice 40 bodů během 27 nebo méně zápasů po Bobbym Orrovi a Paulu Coffeym. Hosté si však vzali dvoubrankové vedení zpět po brankách Nica Dowda s Eichelem. Za Edmonton už jen snížil Vasilij Podkolzin a na konečných 5:3 pro Golden Knights upravil gólem do prázdné branky Connelly.
Edmonton prohrál počtvrté za sebou a ze čtyř posledních duelů vytěžil jediný bod. Naopak Vegas, za které Hertl odehrál přes 11 minut a zapsal dva záporné body v hodnocení účasti na ledě, uspělo podruhé v řadě a venku zvítězilo dokonce popáté za sebou.