New Jersey přišlo o nejproduktivnějšího hráče NHL, Hughes bude týmu chybět několik týdnů

Několik týdnů bude hokejistům New Jersey chybět útočník Jack Hughes (22), který aktuálně vede bodování NHL. Mladý centr se zranil v pátečním utkání na ledě St. Louis. Podle klubu má Hughes blíže nespecifikované potíže v horní části těla.

Hughes se zranil v první třetině. Protáhl se do šance mezi dvěma hráči Blues, poté při pokusu o dorážku sám zaškobrtl, v rychlosti ztratil rovnováhu a přišel náraz na zadní hrazení. Americký útočník se udeřil do pravého ramene a do hlavy. Hughes zůstal chvíli ležet na ledě, pak pomalu zamířil na střídačku. I když se krátce ještě zkusil vrátit do hry při přesilovce, led brzy opustil a zápas pro něho skončil. Blues vyhráli 4:1.

Jednička draftu z roku 2019 má za sebou vynikající vstup do sezony. Hughes si za 10 startů připsal 20 bodů díky pěti gólům a 15 asistencím a vede bodování NHL. Dvacet bodů nasbíral i Elias Pettersson z Vancouveru, ale při bilanci 6+14 odehrál o jedno utkání více.

Pro Devils, kteří vstoupili do sezony sedmi výhrami v 11 zápasech, nejde o první ztrátu. Na marodce mužstva, k jehož oporám patří i brankář Vítek Vaněček a útočník Ondřej Palát, jsou již forvardi Nico Hischier s Tomášem Noskem a obránce Colin Miller.