Toronto vstoupilo do sezony velmi slušně. V prvních šesti zápasech získalo sedm bodů a po 13 utkáních jich mělo na kontě už 16. Navíc přesvědčivě porazilo Colorado 6:3 a Edmonton dokonce 7:2. Začátek ročníku tak Maple Leafs vyšel na jedničku.
Matthews byl ve skvělé formě, pravidelně skóroval a dařilo se také Jacku Roslovicovi, který nastupoval po jeho boku. Výrazně na sebe upozorňoval i Easton Cowan a zdálo se, že Kirill Marčenko do sestavy dokonale zapadl.
Jenže ani to možná nebude stačit. Něco se totiž pokazilo.
Play off je už nyní téměř ztracené
Toronto 26. října prohrálo v Calgary a v následujících devíti zápasech dokázalo zvítězit pouze jednou. Jediným přemoženým soupeřem byl trápící se Vancouver.
Podle webu MoneyPuck.com mají Maple Leafs nyní pouze 1,9% šanci na postup do play off.
New York Islanders, kteří aktuálně drží druhou divokou kartu ve Východní konferenci a jejichž podíl získaných bodů činí 60 %, směřují k zisku 101 bodů.
Toronto by jich podle současných prognóz mělo naopak nasbírat pouze 66. Pokud chce dosáhnout alespoň na stobodovou hranici, která navíc nemusí k postupu vůbec stačit, potřebuje ve zbývajících 61 zápasech získat dalších 82 bodů. To představuje 67,2 % všech dostupných bodů.
Převedeno do hokejové řeči: Maple Leafs potřebují například vyhrát 37 zápasů, dalších osm dovést alespoň do prodloužení a maximálně šestnáctkrát prohrát bez bodového zisku.
Stále věříte, že se tradiční značka letos dostane do play off? Tak hodně štěstí.
Matthews sám na všechno nestačí
Třicet bodů ve 23 zápasech. To jsou opravdu působivá čísla. Jak už bylo řečeno, americký kanonýr je ve skvělé formě. Pro fanoušky Toronta jde jistě o dobrou zprávu, zvlášť po jeho trápení v minulé sezoně. Právě Matthewsova slabší produktivita, následná absence a zranění kolena po střetu s Radkem Gudasem totiž patřily k důvodům, proč Maple Leafs tehdy do play off nepostoupili.
Nejde přitom pouze o jeho individuální produktivitu. Zdá se, že Matthews dokáže pozvednout každého, kdo s ním nastoupí v jednom útoku. Roslovic nasbíral 21 bodů ve 22 zápasech, Cowan, který s ním nestrávil na ledě všechny zápasy, má po 23 startech na kontě 17 bodů.
Impozantním tempem začal také Marčenko. Ve 14 zápasech nasbíral stejný počet bodů. V Calgary však musel ve druhé třetině odstoupit ze hry po tvrdém hitu od Jegora Šarangoviče. A právě od té chvíle se Toronto začalo výrazně trápit. V následujících devíti utkáních zvítězilo pouze jednou.
Náhoda?
Těžko. Torontu zkrátka chybí Marčenkova ofenzivní produktivita. V posledních zápasech totiž přicházela téměř veškerá gólová produkce týmu z první útočné formace. A to je na úspěch zkrátka málo.
Návrat Johna Tavarese situaci nezachránil. Kanaďan sice ve 13 zápasech získal solidních osm bodů, jeho celkové výkony ale zůstávají za očekáváním. Když byl Tavares na ledě při hře pět na pět, Toronto vstřelilo pouze pět gólů, zatímco 15 jich inkasovalo.
Dalším hráčem, který nenaplňuje očekávání, je William Nylander. Přestože ve 23 zápasech zaznamenal solidních 22 bodů, jeho přínos pro tým zdaleka není ideální.
Jaké je skóre Maple Leafs při hře pět na pět, když je švédský útočník na ledě? 14:23, tedy minus devět. Nic moc. Spíš průšvih.
Přinesl nový kouč do týmu problémy?
Vinu ale samozřejmě nelze hledat pouze mezi hráči. Pozornost si zaslouží také jeden důležitý letní příchod. Maple Leafs totiž od nové sezony vede jako hlavní trenér Jim Hiller. A pokud se podíváme na jeho předchozí angažmá v Los Angeles, můžeme si všimnout podobného vzorce.
Také u Kings byla totiž ofenzivní produkce soustředěna na poměrně úzkou skupinu hráčů. Možná ještě výrazněji než nyní v Torontu. Adrian Kempe zaznamenal 73 bodů v 81 zápasech, Kevin Fiala nasbíral 40 bodů v 56 utkáních a loučící se Anže Kopitar zakončil kariéru s 38 body v 67 zápasech. Obránce Brandt Clarke přidal 40 bodů při 82 startech.
Jeden podstatný rozdíl tu ale přece jen existuje: celkový výkon obou týmů při hře pět na pět. A v tomto srovnání vychází Toronto bohužel výrazně hůře.
Hillerovým Kings patřilo v sezoně 2025/26 osmé místo v NHL v podílu očekávaných gólů, který činil 52,2 %. Maple Leafs jsou naopak až na 25. příčce s pouhými 46,3 %. Není proto překvapením, že se jejich problémy promítají také do skutečného počtu vstřelených a inkasovaných branek. V tomto ohledu mají Leafs rozdíl -10 gólů a prohrávají 47:57.
Při hře pět na pět jsou zkrátka viditelně horší než jejich soupeři.
Bobrovského katastrofa
Slabší týmové výkony někdy dokáže zakrýt skvělý brankář nebo mimořádně účinné speciální týmy. Když se ale nedaří ani muži v masce, může být sezona už v polovině listopadu prakticky ztracená.
Po minulé sezoně se Florida rozhodla, že své dlouholeté brankářské jedničce novou smlouvu nenabídne. Sergej Bobrovskij už tehdy působil velmi nejistě, a tak se zkušený veterán, budoucí člen Síně slávy, ocitl na trhu volných hráčů. Toronto však projevilo zájem a ruskému gólmanovi nabídlo požadovaný tříletý kontrakt s ročním platem sedmi milionů dolarů.
A jaký je výsledek?
Bobrovskij při 14 startech inkasoval o pět gólů více, než by odpovídalo metrice očekávaných gólů. Při hře pět na pět je jeho bilance ještě horší: oproti očekávání inkasoval o 11,4 gólu více, což je s velkým odstupem nejhorší hodnota v celé NHL.
Ruský brankář pouze jednou inkasoval méně než třikrát. Na konci října vychytal San José při vítězství 3:1. Celkově má přitom na kontě pouhá tři vítězství.
A možná největší problém? Jeho smlouva obsahuje klauzuli o zákazu trejdu, takže Maple Leafs mají jen velmi omezené možnosti, jak se ho zbavit.
Skrytý klenot McKenna
Ještě jedna věc stojí za připomenutí. Maple Leafs měli před sezonou obrovské štěstí, když vyhráli draftovou loterii a získali možnost přivést do organizace jeden z největších talentů současnosti. Gavin McKenna dostal šanci nastupovat už od prvního zápasu sezony. Zatím se však zdá, že mu tato cesta příliš nepomáhá v dalším rozvoji.
Na ledě tráví v průměru necelých 14 minut na zápas, přesně 13:55, a mezi útočníky Toronta mu v této statistice patří až deváté místo. Pravda, v některých situacích působí jeho přístup k defenzivním povinnostem poněkud rozpačitě.
Jenže více prostoru dostávají i zkušení Colton Sissons nebo Nick Paul.
Proč zmiňujeme právě tyto dva hráče? Jednoduše proto, že právě oni patřili k McKennovým nejčastějším spoluhráčům při hře pět na pět.
Matthews? Nylander? Ani náhodou.
Prostě Sissons a Paul.
Vzhledem k současné situaci Maple Leafs by přitom dávalo smysl dosavadní plán přehodnotit. Rozvoj McKenny by se totiž měl stát jednou z hlavních priorit klubu. Pokud už Toronto letos nemá reálnou šanci bojovat o play off, mělo by alespoň maximálně využít čas k rozvoji svého největšího talentu.
Nejistá budoucnost
Kvůli dvěma diskutabilním trejdům z minulosti, které uskutečnil bývalý generální manažer Brad Treliving, nemá dnes Toronto jistotu vlastní volby v prvním kole draftu NHL ani v roce 2027, ani v roce 2028. Řeč je o výměnách Brandona Carla a Scotta Laughtona. Pikantní přitom je, že ani jeden z těchto hráčů už v organizaci nepůsobí.
Vzhledem k současným problémům jde o velmi nepříjemnou skutečnost.
Pokud se chtějí Maple Leafs v příští sezoně znovu proměnit v tým schopný bojovat o play off, čeká je obrovské množství práce. Ta nejdůležitější rozhodnutí budou mít v rukou hlavní poradce pro hokejové operace Mats Sundin, generální manažer John Chayka a hlavní trenér Jim Hiller.
Všichni navíc musí vzít v úvahu ještě jeden zásadní faktor: Auston Matthews má smlouvu pouze do léta 2028. Tehdy mu bude třicet let a Toronto bude muset mít jasno v tom, jakou budoucnost mu dokáže nabídnout.