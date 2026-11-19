Slezané přitom začali dobře a už na začátku druhé minuty vedli. Přestože Olomouc dokázala srovnat, vrátil ještě do přestávky třineckým barvám vedení právě Kubiesa, jenž poslední dva zápasy Ocelářů kvůli zranění vynechal.
"Pro mě to bylo super povzbuzení, hned se mi do toho zápasu skočilo lépe, než kdybych byl třeba u nějakého obdrženého gólu. Takže určitě to bylo pro mě pozitivní. Jsem rád, že můžu být zpátky," kvitoval svoji sedmou trefu v sezoně dvacetiletý talent.
Olomouckého brankáře Matěje Machovského nachytal střelou přes obránce. "Myslím si, že byla dobře umístěná. Střílel jsem to přes hráče k tyči nad beton, takže si myslím, že to byla docela dobrá střela," nebál se sám sebe trochu pochválit.
Jinak toho ale v prvních dvou třetinách na straně Třince příliš pozitivního nebylo. Ještě více se pak lídrovi tabulky přitížilo, když šli Olomoučtí v čase 44:04 zásluhou Martina Štohanzla do vedení. I tak ale dokázal favorit po skvělém finiši dotáhnout zápas do vítězného konce.
"Myslím si, že to svědčí trošku o charakteru toho týmu. Že i když věci nejdou tak, jak bychom si představovali, jsme schopni ty zápasy zvrátit," ohlédl se za vybojovanou výhrou Kubiesa.
"Museli jsme zabrat, nic jiného nám nezbývalo. Bylo asi deset minut do konce a my jsme si po té druhé třetině řekli, že ten zápas zvládneme. Takže jsme do toho museli kopnout a hodně přidat. I takové zápasy někdy jsou. Jsme určitě rádi, že jsme ten dnešní nakonec zvládli. Nicméně výkon nebyl dneska úplně ideální," dodal Kubiesa.
I díky obratu se třinečtí hokejisté vyhřívají v čele extraligové tabulky s komfortním náskokem 12 bodů. To však podle mladého útočníka předmětem debat v kabině Ocelářů vůbec není.
"My se na to úplně nekoukáme, jaký náskok máme nebo kde v té tabulce jsme. Snažíme se jít zápas od zápasu a naše výkony jen a jen zlepšovat. My chceme vyhrávat, jsme houževnatí, vítězství chceme sbírat v každém zápase," prozradil Kubiesa recept fungující mašiny.
Odmítl také, že by měli jeho spoluhráči v myšlenkách říjnový zápas z Olomouce, ve kterém deklasovali soupeře 9:0. Podle jeho slov nejde tyto zápasy vůbec srovnávat.
"Myslím, že to je úplně zkreslený pohled. Byl to úlet, takové zápasy se v extralize stanou jednou za dva tři roky. Jinak takové výsledky nepadají. V extralize je strašně těžké se prosadit do útoku. Myslím, že výsledek ten zápas hodně zkreslil," řekl Kubiesa.