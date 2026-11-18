"Vůbec. Řekl jsem to i hráčům před zápasem. Věřím jim. To samé ode mě slyšeli po první třetině. Toto se musí zlomit. Toto není o výměnách, je to jenom o hlavě. Nemůžu na jedné straně říkat, že mančaftu věřím, což tak je, a na druhé myslet na trejdy. To nechci a nikdo z nás to dělat nebude. Budeme stát za mančaftem a prostě se z toho dostaneme," uvedl Zábranský, který se do role hlavního kouče Komety vrátil před touto sezonou po pěti letech.
Doufá, že se hráči postupně dostanou do formy včetně navrátilců ze zámoří Jakuba Brabence či Michala Kunce, kteří mají za sebou působení na farmách klubů NHL. "Obecně není jednoduché přijít ze zámoří do extraligy. Naše soutěž je hodně kvalitní, na některé hráče může působit, že tu jsou doma a v Kometě vyrůstali. Já si nemyslím, že by to bylo něco nepřekonatelného. Některé věci si zkrátka žádají čas. Věřím tomu, že to bude jenom lepší," konstatoval Zábranský.
Cítí, že tým má velké odhodlání nepodařené období zlomit. "Máme zdravé jádro, kluci si k tomu řekli svoje. Pár věcí jsme jim připomněli a znovu ukázali. Teď je to o tom, aby nás táhli naši lídři. Lakonicky řečeno, aby naši dělníci tahali, začali jsme hrát trochu jednodušší hokej a nesnažili se z přemíry snahy situace přehrávat. Konkrétně tady jsme měli spoustu situací, kdy se hodilo nahazovat puk na gól, ale neděláme to. Zpátky do hry se musíme dostat špinavým hokejem. Jinak to fungovat nemůže," podotkl Zábranský.
Kometa je nejhorší v extralize s pouhými pěti využitými přesilovými hrami z 51, tedy s úspěšností 9,8 procenta. "Na něčem jsme pracovali celou reprezentační pauzu, pak bohužel přišlo nějaké zranění. Já si ale nemyslím, že bychom si tady nevypracovali potřebné situace, Hynek (Zohorna) měl výbornou pozici, ale jak říkám, nejsme efektivní. Tak to bohužel je, na to nemáme co jiného říci," řekl Zábranský.
Mimo hru má Kometa svého nejproduktivnějšího hráče Roberta Leina, vedle finského útočníka chybí i kanadský bek Aaron Irving. "Útoky se nám podařilo stabilizovat a v podstatě i obranu. Aaron (Irving) má lehčí zranění, Bobby nám samozřejmě chybí. Měl fazonu a já doufám, že se vrátí co nejdřív," dodal Zábranský.