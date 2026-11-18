Pardubice B – Havířov 3:2sn
Druhé Pardubice B zvítězily nad Havířovem 3:2 až po samostatných nájezdech. Havířov přitom od začátku druhé třetiny vedl a zápas poslal do prodloužení pardubický Petr Hauser až necelé tři minuty před koncem třetího dějství. V nájezdech se Havířov neprosadil a tak bod navíc zůstal ve východních Čechách.
Chomutov – Vsetín 1:3
Vsetín proti předposlednímu Chomutovu nezaváhal a ze severních Čech si odvezl vítězství 3:1. Valaši tak navýšili náskok v čele tabulky na deset bodů. Opět se prosadil i nejproduktivnější hráč ligy Tomáš Šmerha.
Frýdek-Místek – Tábor 3:2p
Tábor ztratil dvoubrankové vedení ve třetí třetině a prohrál na ledě Frýdku-Místku 2:3 v prodloužení. Utkání rozhodl po 42 vteřinách prodloužení David Ostřížek. Jihočeši klesli na páté místo za Litoměřice, které zdolaly 4:1 Zlín a oplatily mu porážku z 12. kola.
Slavia Praha – Přerov 5:1
Slavia bere tři body podruhé za sebou. Na domácím ledě porazila Přerov přesvědčivě 5:1, když dvakrát skórovala v početní převaze a jednou ve vlastním oslabení. Zubři vyšli naprázdno po dvou po sobě jdoucích vítězstvích.
Kolín – Jihlava 3:2
Naopak Jihlava nedokázala navázat na nedělní vítězství nad Vsetínem a prohrála 2:3 v Kolíně. Středočeský celek zvítězil potřetí za sebou a je sedmý se stejným počtem bodů jako šestá Dukla.
Třebíč – Sokolov 5:2
Poslední Sokolov prohrál sedmé utkání v řadě, dnes nestačil na Třebíč. Horácká Slavia je po vítězství 5:2 v tabulce stále třetí. Dvakrát se prosadil Martin Dočekal.