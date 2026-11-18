"Na začátku to nebylo z naší strany ono, to jsme věděli. Něco jsme si řekli o přestávce a do druhé třetiny už jsme naskočili lépe," řekl Sobotka.
Obrat extraligového šampiona odstartoval ve 23. minutě Martin Kaut, o 66 sekund později připravil Sobotka vyrovnávací gól pro Johna Ludviga. Co stálo za odlišným projevem po přestávce? "Nebylo to zase nic výrazného, každý se musel nad sebou zamyslet, abychom začali hrát tak, jak jsme systémově naladění. Začali jsme se hýbat, dobře jsme napadali a neztráceli jsme puky. Dostali jsme se zase do zápasu," uvedl Sobotka.
V závěru druhé třetiny pak Dynamo využilo specifikum přesilovky v Lize mistrů, která pokračuje i po vstřelení branky. Domácí skórovali dvakrát během jedné početní výhody. "Je to každopádně zajímavé, když přesilovka nekončí a pokračuje dál. V tom se může rozhodnout zápas," řekl Sobotka.
Zkušený útočník se podílel na druhé přesilovkové brance, když našel zcela volného Jiřího Smejkala. Pardubice po jeho zásahu vedly už 4:2. "Věřím v každém utkání, že se to rozjede. Pokaždé to nemusí vyjít, ale věříme tomu a jdeme si za tím," doplnil Sobotka.
Pardubice ve čtvrtfinále čeká Eisbären Berlín. "V Lize mistrů jsou kvalitní týmy. Je pro nás fajn, když s nimi poměříme síly. Je to zase jiný hokej, jiný systém, v tom je to zajímavé," popisoval Sobotka.
Devětatřicetiletý útočník zároveň vnímá, že nyní už půjde v zápasech o víc než v zářijových duelech na začátku základní fáze. "Na začátku sezony to ještě není takové, i když každý chce samozřejmě vyhrát. Postupem času, když se dostáváte dál a dál, tak je to zase jiné a chcete jít co nejdál," dodal Sobotka.