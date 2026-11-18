Cobolli – Tiafoe 6:7, 0:6
S mizernou formou šli oba hráči do šestého vzájemného duelu. Cobolli ovládl z posledních čtyř duelů jen jediný, Tiafoe ze stejného počtu nepoznal vítězný pocit vůbec. Američan mohl do utkání o naději na postup do semifinále jít alespoň s vědomím, že z pěti vzájemných duelů porazil svého soupeře čtyřikrát. Úvod zápasu se ale nesl v jednoznačné režii domácího tenisty.
Cobolli do zápasu vstoupil k nadšení drtivé většiny fanoušků fantasticky. V úvodních dvou gamech nepřenechal soupeři ani bod a bleskově se ujal vedení 2:0. Nováček na Turnaji mistrů nadále produkoval velmi aktivní tenis. Za stavu 3:1 si vypracoval další brejkbol, jeho rival ale tentokrát dokázal zabránit nejhoršímu a game zachránil. Neproměněná šance mohla finalistu letošního French Open vzápětí mrzet.
V šesté hře totiž i on poprvé přišel o servis, Tiafoe vzápětí brejk potvrdil čistou hrou a poprvé v zápase vedl – 4:3. Ital se do složitého stavu dostal i při svém dalším servisu, kdy prohrával už 15:40. Z kritické situace se ale riskantní hrou a výborným servisem dostal a bylo vyrovnáno.
Blízko výhře v prvním setu byl Tiafoe za stavu 6:5, setbol ale odvrátil Cobolli výborným prvním servisem a úvodní dějství tak dospělo do tie-breaku. I v něm se rozpoutala obrovská bitva o každý míč. K setbolům se tentokrát jako první dostal domácí tenista, ani vedení 6:4 mu však k zisku prvního setu nestačilo.
Tiafoe čtyřmi body v řadě průběh otočil, zkrácenou hru získal poměrem 8:6 a po hodině hry šel do vedení.
Na rodákovi z Florencie se nepovedený závěr setu podepsal. Tentokrát to byl on, kdo hned přišel o úvodní servis, Tiafoe brejk potvrdil a vedl 2:0.
Američan působil v úvodu druhého setu na kurtu mnohem aktivněji. Výborně returnoval, Cobolliho dostával pod velký tlak a když mu vzal i druhé podání, bylo o výsledku zápasu prakticky jasno. Následně i kvůli pásce brejk potvrdil a zvýšil na 4:0. Tiafoe získal další podání soupeře i v pátém gamu, když Ital neproměnil tři gameboly a i kvůli dvojchybě servis neudržel.
Tiafoe zápas snadno dopodával a nadělil tak domácímu debutantovi potupného kanára. Při své premiéře tak oslavil i premiérové vítězství na Turnaji mistrů, bilanci ve skupině si vylepšil na 1:1 a výrazně zvýšil své šance na semifinále. O postup do vyřazovacích bojů si zahraje v přímém souboji s Medveděvem.