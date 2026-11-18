Je šestou hráčkou světa. Na svém kontě má wimbledonský titul. Hlavním dílem se podílela na triumfu v Billie Jean King Cupu. K tomu přidala triumf v Berlíně. Obrovské očekávání tak na Noskovou směřovalo i na nedávno skončeném Turnaji mistryň.
Vsetínská rodačka na něm dohrála "už" v semifinále. Ve skupině předvedla česká hvězda vynikající výkony proti Martě Kosťukové i Coco Gauffové, kvalitní duel odehrála i přes porážku proti Jessice Pegulaové. Jedinou slabou chvilku si vybrala právě v semifinálovém duelu s Elinou Svitolinovou. Nepovedený duel české jedničky zaskočil i amerického experta Solomona.
"Před Turnajem mistryň jsem měl jasno o tom, kdo bude slavit. Nejvíc jsem věřil právě Noskové. Když se mě všichni ptali proč, dlouho jsem vysvětloval své důvody a věřil jsem, že se to brzy ukáže. Je ale pravda, že Svitolinová předvedla mimořádně kvalitní výkon, zápas měla pod kontrolou a zaslouženě postoupila," říkal po drtivé porážce Češky v poměru 2:6, 1:6 odborník.
I když řada expertů tipuje na budoucí světovou jedničku především vítězku Turnaje mistryň Mirru Andrejevovou, Solomon má jiný názor. "Jsem naprosto přesvědčený o tom, že Linda má schopnosti i talent na to, aby se stala nejlepší hráčkou světa. Nikdo mi nevymluví můj názor, že když hraje Nosková svůj špičkový tenis, je nejlepší na světě," dodává expert.
Již po vítězství nad Gauffovou pěl Solomon na výkony mladičké Češky slova chvály: "Není to jen o tom, že by Nosková tvrdě odpalovala míče a čekala, že soupeřka zkazí. Dělala výborná rozhodnutí v klíčových chvílích, kontrolovala výměny, v klíčových fázích byla sebevědomá. Právě tyto vlastnosti oddělují velmi dobré hráčky od skutečných šampionek," uzavřel.