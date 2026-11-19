České Budějovice – Sparta Praha 4:6
Motor mohl v úvodu otevřít skóre, ale Pour v úniku minul pravou tyč a vzápětí neměl přesnou mušku ani po přečíslení Beránek. Domácí tým byl aktivnější, ale Kovář jejich pokusy bez potíží kryl. V 10. minutě Špaček, který nastoupil do 200. utkání v extralize, připravil dobrou střeleckou pozici pro Dzierkalse, jemuž ale zakončení vůbec nevyšlo. Další možnost měl Bell, po jehož střele zůstal puk chvíli ležet v brankovišti za sparťanským gólmanem. A ve 13. minutě při další příležitosti Jihočechů trefil Olesen po kombinaci s Lantošim horní tyč.
Na druhé straně zahrozil Daníček a v čase 14:30 se hosté dostali do vedení. Hradec donutil forčekinkem ke ztrátě puku Kachyňu, Blümel se od levého mantinelu dostal sám před Kloučka a vyzrál na něj bekhendovým zakončením mezi betony. Motor odpověděl za 39 sekund. Zacharovo nahození ze záporného úhlu vyrazil Kovář hokejkou před Bulíře, který skóroval z dorážky a v 19. utkání v sezoně oslavil premiérovou branku. Před pauzou ještě mohl otočit stav Nordsäter.
Na začátku druhé části se natlačil před Kováře Olesen, ale nepřekonal jej. První přesilovky se dočkala po špatném střídání domácích Sparta, ale Klouček odolal. V největší šanci jej nepřekonal z dorážky po Špačkově střele Procházka. Ve 26. minutě se radovali Jihočeši. Kovář nestihl vytěsnit Bellovu střelu z pravého kruhu střelou na bližší tyč. Při Kundrátkově trestu se České Budějovice také ubránily.
V polovině utkání dostal domácí Hoch po bitce s Pospíšilem stejně jako jeho sok pětiminutový trest a po přezkoumání videozáznamu mu sudí Jeřábek s Mejzlíkem přidali ještě další na pět minut a do konce utkání za krosček. Dlouhou přesilovku Sparty zkrátil vyloučením Řepík.
A domácí ve 33. minutě při hře čtyř proti čtyřem zvýšili na 3:1. Lantoši se dostal před Kováře a uspěl s bekhendovou střelou. Potom v pokračující přesilovce Sparty fauloval Špaček a v čase 36:08 při početní výhodě Motoru zužitkoval Lantošiho pas z pravého kruhu do odkryté branky Koláček, který mohl těsně před druhou pauzou přidat i další gól.
Do závěrečné části nahradil Kováře Kořenář. Hosté se rychle vrátili do hry. V čase 41:44 doklepl puk do prázdné branky Blümel poté, co se k němu odrazil od horní tyče po Kousalově teči nahození Nika Seppäläho. Za 76 sekund už to bylo jen o gól. Hned po šesti vteřinách využil přesilovku při Kundrátkově vyloučení tečí Krejčíkovy střely Sekáč. Motor přesilovku při Blümelově trestu nevyužil a potom neuspěl v šanci ani Toman.
Klouček si pak poradil s Blümelovou dorážkou v závaru i se Sekáčovou šancí. Sparta ale otočila zápas při Lantošiho vyloučení na dvě plus dvě minuty. Nejdříve v 52. minutě tečoval Ruttovu střelu od modré čáry úspěšně Hradec a v čase 53:34 rozhodl střelou z levého kruhu Vesalainen. Výsledek ještě zpečetil 96 sekund před koncem při power play do prázdné branky Niko Seppälä.