V prvních dvou dvacetiminutovkách Kometa jasně dominovala a Spartu výrazně přestřílela. "Bylo to od nás špatné, výkon nebyl dobrý," řekl Chlapík novinářům.
Jen díky skvělému výkonu brankáře Josefa Kořenáře držela Sparta po dvou třetinách naději na zvrat, neboť prohrávala pouze 0:1. "Kořen chytal výborně, škoda, že jsme se k němu nepřidali i my hráči. Některé situace jsme řešili tak, jak bychom neměli," doplnil.
Svoje zranění a pocity po něm nechtěl Chlapík komentovat. "Dneska jsem se svezl s týmem. Samozřejmě od sebe očekávám víc, snad se do toho dostanu," poznamenal.
Vítězný gól Komety padl ve 29. minutě právě při Chlapíkově vyloučení. Rozhodčí ho poslali na dvě minuty na trestnou lavici za nesportovní chování. "Byl jsem podražený, nalítl jsem do rozhodčího a řekl jsem v emocích svůj názor. Ale nemyslím si, že by za to měla být dvojka," naznačil svůj pohled na tento moment Chlapík.
Vše mohl kapitán Sparty odčinit v 51. minutě při náporu svého týmu, kdy z několika metrů netrefil úplně prázdnou branku Komety. "Samozřejmě, že jsem chtěl dát gól, ale puk přede mnou poskakoval a já jsem ho trefil blbě," nehledal výmluvy.
Tento zápas Komety se Spartou se hrál naposledy ve Winning Group Areně, další vzájemný souboj velkých rivalů bude 10. ledna otvírat novou T-arenu na Výstavišti. "Je skvělé hrát v takových halách, čím více jich bude, tím lépe," uzavřel Chlapík.