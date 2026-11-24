Červenkovo hledání
V nedělním šlágru se Spartou pomohl Roman Červenka asistencí Pardubicím k výhře 3:1, už poosmé za sebou však nedokázal bodovat v rovnovážném počtu hráčů na ledě. Na gól navíc čeká ještě o jeden zápas déle.
Obě série pojí společný jmenovatel. Červenka je táhne od chvíle, kdy ze sestavy Pardubic vypadl jeho dvorní centr Lukáš Sedlák. Ten Pardubicím chybí od říjnového zápasu s Vítkovicemi, ze kterého odstoupil po nepříjemném nárazu do brankové konstrukce se zlomenou lýtkovou kostí.
Červenka za více než měsíc vystřídal už pět centrů, ani s jedním si ovšem zatím nedokázal vyhovět stejně jako se Sedlákem. Čtyřicetiletý matador postupně naskočil vedle Jáchyma Kondelíka, Tomáše Noska, Vladimíra Sobotky, Jana Mandáta a duel se Spartou dohrával po boku Davida Tomáška. Jenže ani spojení s nejproduktivnějším hráčem aktuálního ročníku extraligy zatím jeho čekání ukončit nepomohlo.
Navzdory tomu, že Červenka po skvělém rozjezdu sezony zpomalil a v posledních duelech boduje pouze v přesilovkách, drží se mezi extraligovou elitou. Po 21 kolech má 24 bodů a ze třetího místa ztrácí na lídra produktivity Tomáška pouhé dva body.
Pardubice i bez Červenkova tradičního bodového příspěvku vyhrávají a drží se na druhé příčce extraligové tabulky. I vzhledem k Sedlákově absenci, která by měla trvat minimálně do ledna, by ovšem potřebovaly ke čtyřicetiletému lídrovi najít vhodného parťáka. První výrazná zkouška na Východočechy čeká už v pátek, kdy je čeká duel na ledě vedoucího Třince.
Sparta psala historii
Z posledních 10 zápasů zvládli sparťané zdárně jen pět zápasů a vzhledem k vývoji pátečního duelu s českobudějovickým Motorem mohlo být ještě hůř. Vždyť po dvou třetinách prohrávali už 1:4.
Ve třetí dvacetiminutovce se však vzepřeli a klání pětigólovou smrští zlomili na svou stranu. Výrazně si přitom pomohli v přesilovkách, ze kterých udeřili hned třikrát. Přitom v předchozích 19 zápasech se v početních převahách prosadili pouze jedenáctkrát.
"Naštvali jsme se, sebrali jsme charakter a všechny síly, dali jsme to dohromady a jsou z toho tři body," líčil po zápase spokojený Matěj Blümel, který se na výhře 6:4 podílel dvěma góly.
Sparta poprvé v historii ještě v základní hrací době otočila duel, ve kterém po dvou třetinách prohrávala o tři góly. Na epochální obrat však v neděli nenavázala. Ve šlágru kola podlehla Dynamu a po 21 kolech je až na sedmém místě, s dvacetibodovým mankem na vedoucí Třinec.
Smršť v Plzni
Velmi zajímavou první třetinu viděli diváci duelu mezi Plzní a Pardubicemi. Už v osmé vteřině otevřel skóre domácí Christophe Lalancette a postaral se tak o nejrychlejší gól Západočechů v dějinách samostatné české extraligy.
Gólová smršť pak přišla na přelomu páté a šesté minuty. Během 28 sekund se prosadil Jakub Lauko, druhý gól v zápase přidal Lalancette a na 2:2 srovnal Tomáš Nosek. Takhle rychlou sekvenci tří gólů viděla extraliga podle statistika televize Oneplay Sport Jiřího Vítka poprvé od roku 2001.
Plzeň v zápase třikrát vedla, nakonec nezískala ani bod. "Určitě se musíme naučit lépe hrát ve chvíli, kdy jsme ve vedení. V první a druhé třetině jsme udělali několik chyb při rozehrávce, za které nás soupeř potrestal góly. Potom pro nás bylo těžké dostat se zpátky do zápasu. Snažili jsme se zatlačit, ale soupeř velmi dobře bránil," zmínil Lalancette.