"Chtěl jsem se vrátit z rodinných důvodů domů a jsem hrozně rád, že přišla tahle nabídka. Slavia je pro mě v Česku pojem, klub s velkou tradicí a těším se na novou výzvu," řekl Horák.
V mládežnických kategoriích chytal v Mostě a Litvínově, kde si vyzkoušel také extraligu. V mistrovské sezoně 2014/15 byl náhradníkem Pavla Francouze. V české nejvyšší soutěži nastoupil do 13 zápasů. Poté chytal za Grenoble, dánský tým Herlev a Olimpiji Lublaň.
"Jsme rádi, že se nám povedlo získat hráče s obrovskými zkušenostmi i na mezinárodní úrovni. Věříme, že naváže na své dosavadní výkony a těšíme se na spolupráci," uvedl šéf sportovního úseku Slavie Patrik Eliáš.
Pražané jsou v druhé nejvyšší soutěži na devátém místě.