Vyprodané tribuny v Bell Centre nadšeně přivítaly nového útočníka. Příznivci Canadiens dali touhu vidět Larkina v jejich barvách najevo už před šesti týdny, když v duelu s Detroitem skandovali "Chceme Larkina! Chceme Larkina!" pokaždé, když se dotkl puku.
"Cole Caufield a ostatní spoluhráči mi říkali, že to tady bude vřít. Tohle místo vás zkrátka pokaždé ohromí," řekl Larkin o svém novém domácím stadionu pro nhl.com po prohře 1:2.
Do Montrealu přišel v neděli v rámci rozsáhlé výměny z Detroitu. Bývalý kapitán Red Wings odehrál proti Kings 19:57 minuty a připsal si tři střely na branku. Byl to jeho první zápas od 26. října. V deseti předchozích duelech nasbíral šest bodů (2+4), následně ho však Detroit suspendoval poté, co oznámil, že už za něj hrát nebude.
Když se Larkin během rozbruslení v Bell Centre objevil na velkoplošné obrazovce, vysloužil si bouřlivé ovace. "Bylo to neuvěřitelné přivítání. Jsem nesmírně vděčný za takové přijetí. Ať už na ledě, nebo v kabině mezi kluky," přiznal.
"Je tu opravdu výjimečná parta a v celé organizaci působí spousta skvělých lidí. A když jsem potom vyjel na led a oblékl si dres – něco takového jsem v kariéře ještě nezažil. Je to pro mě velmi emotivní večer," dodal.
Hned po úvodním vhazování se z hlediště ozval pokřik "Máme Larkina!" a pokaždé, když se v úvodu utkání dotkl puku, sklidil potlesk.
"Jeho výkon se mi líbil. Když je na ledě, má hru pod kontrolou na obou koncích kluziště. Líbilo se mi jeho nasazení a tempo. Náš herní styl je podobný – možná ne úplně ve všem, ale rozhodně není přesným opakem toho, na co je zvyklý," konstatoval trenér Martin St. Louis.
Ten zařadil Larkina na pozici centra druhé formace k Alexi Newhookovi a Alexandru Texierovi. Slovák Juraj Slafkovský se vrátil do první formace k Nicku Suzukimu a Caufieldovi. Larkin na první bod v dresu Canadiens dlouho nečekal. Ve 28. minutě asistoval u jediného gólu týmu.