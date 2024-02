Daňo ozdobil návrat na led bilancí 1+1: Nohy mi tolik nešly. Pomohl gól a vedení

Téměř tři měsíce chyběl třineckým hokejistům slovenský útočník Marko Daňo (29). Nejlepší extraligový střelec uplynulé sezony ozdobil návrat po zranění gólem a přihrávkou, kterými přispěl obhájci titulu k výhře 6:1 nad Olomoucí.

"Kondici jsem naštěstí mohl dělat na kole, fungoval jsem na airbiku, to mě zachránilo. Ale můžete v posilovně dělat cokoliv, a když vyjedete do zápasu, tak cítíte, že to není ideální," řekl Daňo novinářům.

Doplnil, že byl pro něj nejtěžší začátek zápasu. "V první třetině mi nohy tolik nešly, ale pak jsem se rozběhl a cítil jsem se fajn. Pomohlo tomu, že jsem dal gól a že jsme vedli," doplnil.

Daňo scházel týmu od 24. listopadu. Ve stejný čas vypadl ze hry i jeho spoluhráč Libor Hudáček, který se vrátil do sestavy koncem ledna a přiznal, že jej dlouhá pauza psychicky ubíjela. "Tím, že jsem celý čas v posilovně nějak fungoval, tak mě to nějak nežralo a užíval jsem si syna. Měl jsem na něj více času a vychutnával jsem si naplno roli otce," přiblížil Daňo, kterému se zhruba před půl rokem narodil syn.

Liboval si, že naskočil do hry ještě před play off. Do konce základní části zbývá odehrát Třinci ještě sedm kol. "Dobře to vyšlo. I s reprezentační pauzou, mohl jsem trénovat s mužstvem ve volných dnech. To mi hodně pomohlo, abych se do toho dostal a nemusel jsem mezi zápasy nebo po nich trénovat sám a dělat nějaká kolečka na ledě. Mohl jsem kondici dobíhat v plných trénincích s týmem," těšilo Daňa.

Oceláři rozhodli proti Hanákům nástupem do prostřední třetiny, v jejíž úvodní minutě odskočili dvěma slepenými góly na 3:0. Daňo připravil třetí gól, při kterém vyslal na zteč Daniela Kurovského, a na 4:0 zvýšil v přesilové hře. Třinec ještě před druhou sirénou upravil na hrozivých 6:0.

"První třetinu jsme sice vyhráli, ale nebyla z naší strany ideální. Bylo potřeba zapnout nohy a do druhé vstoupit jinak. To se podařilo ideálně. Pak už jsme měli, dalo by se říct pohodu, protože museli dotahovat třígólové manko. To už se hraje těžko," řekl Daňo k zápasu.