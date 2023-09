Do sezony jsme chtěli vstoupit správnou nohou, řekl sparťanský střelec Řepík

Hokejový útočník Michal Řepík (34) se dvěma góly podepsal pod výhru Sparty v prvním extraligovém kole nad Českými Budějovicemi. Kapitán Pražanů po utkání ocenil výkon týmu i téměř deset tisíc diváků, kteří na zápas do O2 areny přišli.

"Určitě jsme chtěli vystoupit správnou nohou do sezony. Jsem rád, že se nám to povedlo," řekl Řepík novinářům po výhře 5:2. "Celkem jsme diktovali tempo hry. Ve druhé třetině jsme s nimi začali trošku hrát nahoru dolů, což se jim líbilo a my jsme takhle hrát nechtěli. První a třetí třetina byla dobrá. Je to něco jiného než příprava a myslím, že celkově jsme to zvládli dobře," zhodnotil čtyřiatřicetiletý útočník zápas.

Řepík se hned dvakrát zapsal mezi střelce. Nejprve v 15. minutě v přesilové hře otevřel skóre, poté ve 36. minutě zvyšoval na 4:2. "Jestli to potěší? Na hlavu jo… Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Druhý gól byl náhodný, po odrazu. Doufám, že budu pomáhat týmu," přál si.

Přehled utkání Sparta – České Budějovice 5:2

Gólem a asistencí se pod výhru Pražanů podepsal i finský útočník Jani Lajunen, který s Řepíkem nastupoval v přesilových hrách a trenéři jej na led posílali i v oslabení, ve kterém poté skóroval.

"Hraje výborně. Je silný, vidí hru a i dobře brání. Je to centr, který hraje dopředu i dozadu, hodně nám pomůže. Stojí před brankou, málokdo ho odstaví, protože je velký. Nebojí se tam stát, což je hrozně důležitý," ocenil Řepík letní posilu Sparty.

Pomohlo ubráněné oslabení

Pražané se dnes vyrovnali i s tím, že Motor dokázal dvakrát vyrovnat. Sami navíc vždy rychle odpověděli. "Tohle se nám celkem dařilo i v přípravě. Kolikrát jsme prohrávali a dokázali srovnat nebo otočit. Když budeme prohrávat, nemůžeme mít svěšené hlavy, musíme si dál věřit a pokračovat v naší hře, jakou bychom chtěli hrát a doufat, že srovnáme nebo celé otočíme," řekl Řepík.

Střelci utkání. Livesport

Spartě k tříbodovému zisku pomohlo ubráněné dlouhé oslabení tři na pět. Motor nedokázal skórovat při 89 sekund dlouhé výhodě dvou hráčů. "Myslím si, že to bylo klíčový. Kluci výborně odbránili. Kdyby snížili na jeden gól, začali by víc lítat a mohlo se to zdramatizovat," uvedl reprezentační útočník k situaci na přelomu druhé a třetí třetiny při vedení domácích 4:2. Ocenil i spolehlivý výkon brankáře Jakuba Kováře.

Na první zápas do O2 areny přišlo 9872 diváků, což byla nejvyšší návštěva kola. "Jsme strašně rádi v jakém počtu chodí. Doufám, že až opadne teplo, budou chodit v hojnějším počtu. Tohle byla paráda. Potřebujeme, aby nám pomáhali. Jsme rádi, že sem chodí," řekl Řepík.