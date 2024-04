Doma musíme být sebevědomější a dát špinavé góly, má jasno Sukel. Spoléhá na užší hřiště

Litvínov prohrál oba úvodní zápasy semifinále play off Tipsport extraligy na ledě Pardubic, kapitán Severočechů Matúš Sukel (28) ale věří, že jeho tým dokáže v domácím prostředí proti favoritovi uspět a sérii ještě zdramatizuje. Hráči Vervy však podle něj musí být sebevědomější a více se tlačit do branky.

"Byly to dva těžké zápasy, ale v každém z nich nás výborně držel Matej Tomek v bráně a dával nám šanci na výhru. Škoda, že jsme dnes nedali gól, nedokázali jsme vyrovnat a ještě se poprat o výsledek. Jsou to vyrovnaná utkání, o gól, o jedné střele. Musíme v dalších zápasech najít způsob, jak skórovat," řekl Sukel novinářům po porážce 0:3.

Verva dvakrát inkasovala v závěrečné power play, vítězný gól tak vstřelil v čase 19:46 Tomáš Vondráček. První třetinu přitom domácí herně ovládli. Podle Sukela se hosté na začátku nechtěli soustředit jen na obranu. "Určitě chceme hrát na puku, chceme hrát dopředu, ale Pardubice dobře nastoupily a byly na začátku všude rychlejší," ocenil slovenský reprezentant výkon domácích.

Od druhé části se ale hra srovnala a Litvínov byl dokonce střelecky aktivnější. "Začali jsme více hrát, být silnější na puku a to si musíme přenést do dalších zápasů. Musíme být sebevědomější, více se tlačit do branky a dát nějaké špinavé góly. Nebude se hrát na krásu, předpokládám, že krásné branky moc padat nebudou."

Pardubice jsou jako vítěz základní části extraligy favoritem série, podle osmadvacetiletého útočníka ale hrají to, co Severočeši očekávali. "Nemyslím si, že jsme ze hry Pardubic překvapení. Mají silné mužstvo, ale my jsme taky silní. Teď jedeme domů a věřím, že tam ukážeme naši sílu a dokážeme vyhrát."

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Litvínovu by na Zimním stadionu Ivana Hlinky mělo prospět i užší kluziště. "Věřím, že nám to pomůže. Hlavně budeme doma, bude plný zimák a lidi nás poženou. Myslím si, že to budou zase jiné zápasy."

K úspěchu by Severočeši potřebovali zlepšit vhazování. Dynamo má na buly výrazně vyšší procentuální úspěšnost, dnes například domácí uspěli ve 38 z 58 vhazování. V prvním zápase to bylo ještě markantnější.

"Určitě je to jedna z (důležitých) věcí. Nehrajeme na puku, ale mají ho Pardubice. My ho pak naháníme. Před zápasem jsme se na to koukali a určitě se na video podíváme i v dalších dnech. A pokusíme se na tom zapracovat," uzavřel Sukel.

