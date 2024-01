Takový zápas jsem ještě nehrál, řekl Sedlák po obratu v Karlových Varech a ocenil spoluhráče

Oslavy takřka jako po úspěšném uzavření série v play off než po vydřené výhře 4:3 v prodloužení na ledě jedenáctých Karlových Varů. Tak to v pátek vypadalo u kabiny Pardubic na západě Čech. Jak ale následně vysvětlil kapitán Dynama Lukáš Sedlák (30) v rozhovoru s novináři, pro hráče byl úspěšný obrat během mocného finiše, kdy ještě v polovině 47. minuty prohrávali 0:3, velkou úlevou.

"Bylo to celé hodně emotivní. Takový zápas jsem ještě nehrál. Pro všechny je to ale skvělá zkušenost, může nás to posunout zase dál. Ověřili jsme si, že jsme tým, který šlape nadoraz. Hrajeme do konce a nikdo si proti nám nemůže říct, že stav 3:0 je jasný. Jsem na kluky pyšný, jak to zvládli," ocenil mužstvo třicetiletý útočník.

Východočechům hodně pomohlo snížení Jana Košťálka, který odmazal nulu na jejich kontě. "Přiznávám, že za stavu 3:0 pro Vary na mě šly špatné myšlenky. Ale jsem rád, že jsme to zvládli a ukázali, že táhneme za jeden provaz. Teď to můžeme všechno uzavřít a nechat za námi," řekl s úlevou Sedlák.

Hlavně v první třetině bylo zřejmé, že hráči vyhání jen těžko z hlav události, které se v posledních hodinách odehrály. Ve čtvrtek byl nečekaně propuštěn hlavní kouč Václav Varaďa, v pátek skončil na vlastní žádost jeden z asistentů Aleš Krátoška, ten druhý - Marek Zadina - převzal mužstvo jako hlavní trenér. A do toho všeho důvody, které klub uvedl při objasnění, proč se rozhodl s Varaďou rozvázat spolupráci.

"Všichni víme, co se odehrávalo. V hlavách jsme to měli a chtěli zápas zvládnout. Ale možná jsme tím byli až moc svázaní. Přeci jen nám to v útoku trochu drhlo. V první třetině nás to svazovalo. Domácí dostali přesilovku, flákli to pod víko, za chvíli zase, další parádní střela... Říkali jsme si, že když budeme hrát trpělivě, napadá to tam. Potvrdilo se to. Pak jsme dali super góly a vyhráli," pochvaloval si Sedlák.

Po dvou třetinách měl favorit dvoubrankové manko, žádné speciální proslovy v kabině ale podle něho nezazněly. "Nic moc jsme si neřekli, jen ať jsme trpěliví. Ve druhé třetině jsme byli u nich, šance byly. Ne nějak úžasné, ale doufali jsme, že jeden gól to nějak odšpuntuje. Hlavně jsme chtěli hrát dobrý hokej," řekl Sedlák.

Konec Varadi podle jeho slov hráče překvapil. "To bylo pro nás trochu překvapení, nečekali jsme to... Ale co mi píšou lidi za zprávy? Chtěl bych říct, že není pravda, že bychom se sebrali a dávali vedení ohledně trenéra nějaká ultimáta. To bych chtěl kategoricky odmítnout, ať to všichni vědí. Lidi vám píšou miliony zpráv, které nejsou pravdy. To mi na všem vadilo asi nejvíc - lidi si vymýšleli, mrzelo mě to. Je mi smutno, že si tohle někdo vymýšlí," prohlásil Sedlák.

Oficiální prohlášení ze strany klubu ohledně přístupu Varadi k hráčům a urážkám na jejich adresu příliš komentovat nechtěl. "Na tohle by měli odpovídat asi jiní lidé, než já. Mě osobně se to netýkalo, já byl v pohodě. Měl jsem s panem Varaďou dobrý vztah a mě neurážel. Asi je na jiných lidech, aby to případně dál komentovali. Vyjádření klubu hovoří asi za všechno. Já jsem hráč, soustředím se na svoje výkony a je mi tak nějak jedno, kdo mě trénuje. Moje práce je dávat góly a hrát dobrý hokej," řekl Sedlák.

S úvahami o tom, zda se pročistila s Varaďovým odchodem atmosféra v kabině, nechtěl předbíhat. "To se asi uvidí. Soustředím se na kluky, na kabinu, abychom tohle neřešili. S klukama jsme si samozřejmě něco řekli a chceme tuhle věc uzavřít. Musíme hrát dál, ať se děje, co se děje. Za dva dny je další zápas a na nic nemusíme myslet. Ukázali jsme, jaký jsme tým, jakou máme kabinu. A vyvrátili jsme nějaké věci, které se o nás říkaly."

Podobné je to i s případnou změnou herního stylu, který bude praktikovat Zadina. "To ukáže čas, měli jsme jen jedno rozbruslení. Nějaké věci tam jiné asi budou, ale to uvidíme postupně," uzavřel Zadina, jehož tým čeká v neděli další zajímavá prověrka v podobě duelu s úřadujícím mistrem Třincem.