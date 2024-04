Nikdo nečekal, že semifinále skončí 4:0. Byla to těžká série, myslí si tahoun Pardubic Sedlák

Po 12 letech jsou hokejové Pardubice ve finále extraligy a jako kapitán je do boje o titul dovedl útočník Lukáš Sedlák (31). Semifinálovou sérii play off s Litvínovem podle něj rozhodla síla kádru Dynama rozložená do všech formací. A také schopnost poprat se i s nepříznivým vývojem zápasu. Demonstroval to i ten poslední. Hosté v pátek na soupeřově ledě prohrávali 1:3, nakonec díky pěti gólům v řadě zvítězili 6:5. A sérii zvládli bez zaváhání 4:0 na utkání.

"Zásadní byla hloubka našeho mužstva, to je naše velká síla. A velký rozdíl proti Litvínovu," tvrdil rodák z Českých Budějovic v rozhovoru s novináři. "Každá naše řada může dávat góly, každá může rozhodnout. Když to zrovna nepadá nám, dá gól někdo jiný. A my zase děláme jinou práci. Budu blokovat střely, obětuji se pro tým," vyzdvihl přednosti Dynama.

Tentokrát se však i Sedlák prosadil a po sedmizápasovém čekání se zase střelecky připomněl. Jeho branka na 4:3 padla po učebnicově sehraném přečíslení dvou na jednoho s Tomášem Hykou. "Přihrávku mi překvapivě vrátil, ale od něj něco takového asi musím čekat vždy. Já věděl, že jsem mu dal puk trošku špatně a on nemohl úplně střílet," popsal Sedlák důležitou situaci z 33. minuty.

Zápas přitom pro Východočechy nezačal ideálně. Po první třetině se soupeřem, který zase vypadal energicky, ztráceli 1:3. "Nevstoupili jsme do utkání dobře, zbytečně jsme prohrávali, úplně hrozná první třetina. V kabině jsme si řekli, že takto hrát nemůžeme. Srovnali jsme se a už jsme hráli náš hokej, který umíme," pochvaloval si centr elitní formace. "Pak nám tam napadaly góly ze šancí, které by normálně v bráně neskončily. Asi za ty předchozí zápasy se k nám štěstí trochu přiklonilo," uvedl Sedlák.

Litvínov se ještě dotáhl na rozdíl branky, ale víc nestihl. Vítěz základní části extraligy tak znovu ukázal, že se dokáže vyhrabat ze šlamastyky. "My jsme v sezoně zvládli hodně těžkých chvil. Víme, že umíme zápasy dotahovat a obracet, víme, co máme v šatně, co dokážeme uhrát. Takže dokud hrajeme dobrý hokej, je jedno, jaký je stav," zdůraznil hráč se zkušenostmi z NHL.

Ačkoli v sérii neztratily Pardubice ani zápas, Sedlák ji nepovažoval za lehkou. "Nikdo asi nečekal, že semifinále skončí 4:0, ale byla to těžká série. Litvínov byl nebezpečný, hrál rychlý hokej na brejky, pořád jsme se museli dívat za sebe, aby nám neujížděli. Ale kolikrát je to mohlo stát přečíslení," uvažoval český reprezentant.

Díky nejrychlejšímu možnému postupu si Dynamo vysloužilo desetidenní pauzu před startem finále, bude mít víc času na odpočinek než druhý finalista. Bude jím buď Sparta, nebo Třinec. "Možná ty dny navíc budou malou výhodou, ale těžko říct předem. Oba jsou kvalitní, takže je jedno, na koho půjdeme. Ať to bude kdokoli, bude to těžké," uzavřel Sedlák. Finále odstartuje na pardubickém stadionu v úterý 16. dubna.