Osm účastníků finálového turnaje Davis Cupu tvoří domácí Itálie, která je zároveň trojnásobným obhájcem titulu, Česko, Kanada, Jižní Korea, Velká Británie, Německo, Španělsko a Rakousko. Čtvrtfinále odstartují v úterý, finále je na programu v neděli 29. listopadu.
Každé čtvrtfinále nabídne tři zápasy – dvě dvouhry a případnou rozhodující čtyřhru. Pokud některý tým získá náskok 2:0, čtyřhra se už hrát nebude a vítěz postoupí do dalšího kola. Na turnaji se představí řada hráčů z elitní desítky světového žebříčku, včetně světové jedničky Alexandera Zvereva a Carlose Alcaraze, kteří by se mohli střetnout v semifinále.
Česko – Kanada (úterý)
Česko, které týmovou soutěž ovládlo v letech 2012 a 2013, se utká s vítězi z roku 2022 Kanadou. Oba týmy se proti sobě postaví vůbec poprvé a jejich souboj nabídne řadu špičkových singlistů. Českou sestavu vedou světová čtrnáctka Jiří Lehečka a patnáctka Jakub Menšík.
Tým vede kapitán Tomáš Berdych, který byl součástí mužstva při zmiňovaných triumfech v letech 2012 a 2013. Nyní už v roli nehrajícího kapitána bude doufat, že jeho dvě singlové opory ukončí třináctileté čekání na další titul. Češi si účast ve finálovém turnaji zajistili po vítězstvích nad Švédskem a USA. Lehečka se ve druhém kole kvalifikace postaral o výhry nad americkou dvojicí Ben Shelton a Learner Tien.
Kanada bude spoléhat především na sedmnáctého hráče světa Félixe Augera-Aliassima, od kterého se očekává, že ponese velkou část zodpovědnosti. Před čtyřmi lety byl při jediném kanadském triumfu naprosto fantastický a sehrál klíčovou roli. V týmových soutěžích navíc obvykle podává velmi dobré výkony.
Bez Denise Shapovalova a Gabriela Dialla po svém boku však bude pod tlakem, aby zvládl svůj singlový zápas. Kanada se do finálového turnaje probojovala přes Brazílii a Francii, přičemž Liam Draxl a Auger-Aliassime sehráli v kvalifikaci důležitou roli.
Itálie – Jižní Korea (středa)
Čtyřnásobní šampioni Italové se před domácím publikem utkají s překvapivými semifinalisty z Jižní Koreje. Očekává se, že půjde o poměrně jednoznačný souboj. Domácí mají mimořádně silný tým. V dvouhře mohou nasadit Flavia Cobolliho, Luciana Darderiho, Lorenza Musettiho a Mattea Berrettiniho, v deblu pak specialistu Andreu Vavassoriho.
Po 47 letech bez triumfu v Davis Cupu prožívá Itálie zlatou tenisovou éru, během níž získala poslední tři tituly. Její šíře kádru budí respekt a v roce 2025 dokázala triumfovat dokonce i bez své největší hvězdy Jannika Sinnera. Pokud chce dosáhnout na čtvrtý titul v řadě, bude muset podobný úspěch zopakovat i letos, tentokrát bez zraněného čtyřnásobného grandslamového šampiona.
Itálie se jako obhájce titulu kvalifikovala do finálového turnaje automaticky. Jižní Korea se do této fáze Davis Cupu dostala poprvé v historii. Její hráče možná příliš neznáte, přestože mají s touto soutěží bohaté zkušenosti. Hlavními oporami týmu jsou 158. hráč světa Kwon Soonwoo a 549. tenista žebříčku Chung Hyeon. Jihokorejci si účast zajistili po vítězstvích nad Argentinou a Indií a stali se prvním asijským týmem, který se probojoval do finálového turnaje.
Velká Británie – Německo (čtvrtek)
Desetinásobní šampioni z Velké Británie se ve třetím čtvrtfinále střetnou se Zverevovým Německem. Půjde o jejich dvanáctý vzájemný souboj v historii. Britové se do finálového turnaje vracejí po třech letech a přivážejí silnou sestavu. Zkušenosti Camerona Norrieho a talent wimbledonského semifinalisty Arthura Feryho doplňuje mimořádně nebezpečná deblová dvojice.
Světová jednička Henry Patten a trojka Neal Skupski mají na kontě tři ze čtyř letošních grandslamových titulů. Britové jsou navíc jediným týmem, který do finálového turnaje postoupil po dvou vítězstvích 4:0. V kvalifikaci si poradili s Norskem a Ekvádorem.
Německo bude spoléhat především na světovou jedničku a dvojnásobného grandslamového šampiona Zvereva. Letos získal svůj první grandslamový titul a poprvé se vyšplhal na vrchol světového žebříčku, takže do turnaje vstupuje ve velké pohodě. Zbytek týmu tvoří Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann a debloví specialisté Kevin Krawietz s Timem Pützem. Na finálový turnaj se kvalifikovali po výhrách nad Peru a Chorvatskem.
Rakousko – Španělsko (čtvrtek)
Rakousko bude usilovat o svůj vůbec první titul v Davis Cupu, čeká ho však mimořádně náročný úkol v podobě Alcarazova Španělska, které už soutěž ovládlo šestkrát. Kapitán Jürgen Melzer bude znovu spoléhat na Jurije Rodionova, který během kvalifikačních zápasů předvedl skvělé výkony. Pozitivním překvapením byl také Lukas Neumayer.
Rakousko si postup zajistilo přes Japonsko a Belgii, přičemž vítězství nad Japonci bylo obzvlášť dramatické. Rakušané dokázali otočit nepříznivý vývoj, když prohrávali 0:1 a následně i 1:2, a probojovali se do druhého kola kvalifikace.
Španělsko v posledních ročnících finálového turnaje Davis Cupu nepředvádělo vždy své nejlepší výkony a na další titul čeká už šest let. Kapitán David Ferrer však bude chtít před odchodem z funkce napravit dosavadní neúspěchy. Španělé mají nejsilnější singlovou sestavu v soutěži – elitní hráče Alcaraze a Rafaela Jódara – a letos jsou pravděpodobně největšími favority.
Španělsko mělo po loňském druhém místě přímý postup do druhého kola kvalifikace. Následně porazilo Chile 4:0 a zajistilo si účast ve finálovém turnaji.