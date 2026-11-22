Zverev – Alcaraz | 18:00 SEČ
Favorizovaný Carlos Alcaraz má na dosah snový titul i závěr sezony, zatímco Alexander Zverev se pokusí překonat svůj největší mentální blok.
Zápasové informace a forma
Zverev sice přijel na Turnaj mistrů s výrazně negativní letošní bilancí proti hráčům TOP 10 a bez titulu na okruhu ATP, nicméně hrál v této sezoně tři grandslamová finále, vyhrál Roland Garros a US Open a teď si zahraje další velké finále na Turnaji mistrů.
Navíc je na letošním Turnaji mistrů, kde účinkují pouze členové elitní desítky žebříčku, statisticky nejúspěšnějším hráčem a všechny čtyři zápasy vyhrál bez ztráty setu. Včetně semifinálového souboje s neoblíbeným rivalem Daniilem Medveděvem. Pro aktuální světovou jedničku se musí jednat po kritice posledních měsíců o obrovskou vzpruhu.
Triumf na Turnaji mistrů by byl jen velmi příjemnou třešničkou na dortu pro Zvereva v této památné sezoně korunované prvními grandslamovými tituly a usednutím na post světové jedničky. Ačkoli se mu v posledních letech proti Alcarazovi a Janniku Sinnerovi nedařilo, má všechny důvody pro to, aby šel do finálové bitvy se Španělem s velkým sebevědomím.
Zatímco Alcaraz bude útočit na první titul z Turnaje mistrů, Zverev už má dva. V minulosti si zahrál finále závěrečného vrcholu sezony dvakrát a rozhodně neměl snadné soupeře, jelikož v bitvě o trofej narazil na legendárního Novaka Djokoviče v roce 2018 a obhájce titulu Medveděva před pěti lety.
Alcaraz má tendenci v některých pasážích přepnout na vyšší úroveň a v takových momentech působí naprosto nehratelně. Na letošním Turnaji mistrů má všechny důvody pro to, aby se snažil dominovat a získal svůj první titul z této akce. A to se v průběhu týdne potvrzuje.
Už ve druhém zápase ve skupině proti Medveděvovi si přivodil zranění zadního stehenního svalu a nebylo jisté, zda bude moct na Turnaji mistrů pokračovat. Místo toho zničil na závěr skupinové fáze Flavia Cobolliho a pak udolal v tie-breaku rozhodujícího setu Bena Sheltona v semifinále, ve kterém zabral přesně v těch momentech, kdy to nejvíc potřeboval.
Bývalý lídr žebříčku prožívá další fantastickou sezonu, přestože kvůli zranění zápěstí přišel o téměř pět měsíců a spoustu velkých turnajů včetně dvou grandslamů. Na lednovém Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam a nyní ho dělí jedna výhra od naprosto fenomenálního závěru sezony.
Jeho příprava na závěrečný vrchol roku nemohla být lepší, jelikož ovládl halu ve Vídni i prestižní podnik Masters v Paříži. Perfektně tak využívá absence největšího rivala Sinnera, který je v současnosti nejlepším hráčem na halových betonech a porazil v loňském finále Turnaje mistrů právě Alcaraze.
Vzájemná bilance
Alcaraz vede 7:6. Zverev začal tuto rivalitu i díky větším zkušenostem lépe a vyhrál tři ze čtyř úvodních soubojů. Alcaraz má ale v poslední době navrch a ovládl i poslední duel v semifinále lednového Australian Open, i když byl kousek od porážky. Na Turnaji mistrů se střetli dvakrát a v roce 2023 i 2024 měl navrch Zverev.
Zajímavosti a fakta
Zverev čeká na skalp TOP 5 ve finálovém zápase od Turnaje mistrů 2021, kde v souboji o titul přemohl Medveděva.
V letošní sezoně disponuje Zverev mizernou bilancí 2:6 proti hráčům TOP 5 a oba skalpy zapsal v tomto týdnu (proti Sheltonovi a Medveděvovi).
Alcaraz má na největších turnajích, konkrétně na grandslamech, Masters a Turnaji mistrů, skvělou finálovou bilanci 16:4. Všechny čtyři nezdary utrpěl proti Sinnerovi a Djokovičovi.
V minulosti byl Alcaraz na halových betonech nejzranitelnější, ovšem letos v těchto podmínkách vyhrál všech 14 zápasů.
Sázkařská analýza
Poslední souboj mezi Zverevem a Alcarazem v semifinále letošního Australian Open je jedním z příkladů toho, s čím německý tenista celou kariéru bojuje. Tehdy byl v pětisetové bitvě s Alcarazem krok od vítězství, ale nechal se rozhodit ošetřením Španěla a nakonec padl.
Ačkoli se letos vyšplhal na post světové jedničky a vyhrál dva grandslamy, nedokázal ani jednou porazit Alcaraze či Sinnera, a dokonce ani Djokoviče. Stále tak nepřekonal svůj největší mentální blok z těch skutečně elitních soupeřů.
Alcaraz vyhrál posledních 13 zápasů, má obrovskou motivaci a zaslouženě nastoupí jako favorit. Pokud nebude zdravotně limitován, měl by v neděli poprvé v kariéře ovládnout Turnaj mistrů. V opačném případě má Zverev jedinečnou šanci uštědřit facku všem kritikům.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, French Open (titul); Wimbledon, Madrid (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Turnaj mistrů (finále)
Bilance: 69:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 7:9 (kariérní 65:89)
Bilance ve finále: 2:2 (kariérní 26:18)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (titul), Wimbledon (finále), US Open (titul)
Zverev – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 22:12
Nejlepší výsledek: titul (2018, 2021)
Loňský výsledek: skupina
Bilance ve finále: 2:0
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: Jódar (6:4, 6:4), Shelton (6:2, 7:6), Fils (6:4, 7:6), Medveděv (7:6, 6:4)
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Tokio, Dauhá, Australian Open (titul); Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (titul)
Bilance: 46:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 14:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 11:2 (kariérní 63:26)
Bilance ve finále: 5:1 (kariérní 29:9)
Grandslamy: Australian Open (titul), French Open (nehrál), Wimbledon (nehrál), US Open (čtvrtfinále)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: finále (2025-26)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: Vídeň (titul), Paříž (titul)
Cesta turnajem: Tiafoe (6:2, 6:2), Medveděv (6:2, 6:4), Cobolli (6:4, 6:1), Shelton (3:6, 6:3, 7:6)