Rychlý povrch. Obrovská světelná show. Hudba. Inalpi Arena v Turíně nabitá k prasknutí. Turnaj mistrů má podle mnohých všechno, co se od tak velkého tenisového podniku očekává. Kromě nemalého počtu fanoušků, kteří tento turnaj milují, se najdou ale i jeho kritici.
Možná překvapivě mezi kritiky patří i italská tenisová legenda Panatta, jenž označil atmosféru v turínské hale za vulgární. "Tenis už je jen detail. Je to vše o té show, disku a psychedelických světlech," zlobil se vítěz French Open a Davis Cupu z roku 1976 v podcastu La telefonata.
Ještě víc vadí Panattovi výběr povrchu. Podle něj je halový beton v Turíně až příliš rychlý, což vede ke krátkým výměnám a znemožňuje kreativnější hru. "Úplně to podělali. Je to jak hrát na ledě. Rád bych věděl, který idiot rozhodl o rychlosti povrchu," nebral si servítky a dodal, že lidé rozhodující o povrchu evidentně vůbec nevědí, co je na tenise nejvíc zábavné.
S kritikou se přidal i jeho bývalý spoluhráč z daviscupové reprezentace Paolo Bertolucci. Podle něj se postupně vytrácí rozdílnost stylů, která v minulosti udělala z tenisu tak populární sport. "Všechno tím zabíjejí. Tenis čelí úpadku," uvedl s tím, že v budoucnu může stačit dělový servis a jeden spolehlivý úder, aby byl hráč úspěšný.
Také z jeho slov je patrné, že se mu rychlý povrch v Turíně nezamlouvá. "Co to tam předvádějí? Střelbu na holuby? Nejsou tam žádné výměny, žádná zábava. Pokud se nevzpamatují, čeká nás katastrofa," myslí si.
Kurt v turínské hale je skutečně na dnešní tenisové poměry extrémně rychlý a dosáhl v prvním hracím dnu hodnoty 45,8 CPI, což je zhruba o pět bodů víc oproti loňsku (40,4). Rychlost se ovšem ještě zvyšovala a v úterý 17. listopadu byla na hodnotě 47,2.