"Určitě jsem chtěl v Boloni být. Davis Cup je pro mě něco jako olympiáda. Jsou to speciální události a jedny z důvodů, proč člověk ten sport dělá. Individuální sezona je strašně dlouhá a já mám týmové sporty hodně rád," řekl Macháč. "Jsem rád, že jsem si dokázal, jak dokážu pracovat se svým tělem a jak se o něj starat. A také, že jsem se na konci sezony dostal do stavu, kdy můžu být zase součástí týmu," uvedl rodák z Berouna.
Návrat po náročném období
Macháč se naposledy představil v reprezentačním výběru vloni ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. Tehdy s Jakubem Menšíkem prohráli rozhodující čtyřhru s dvojicí Marcel Granollers, Pedro Martínez 6:7, 6:7. V únoru se z prvního kola kvalifikace proti Švédsku omluvil a v zářijové druhé fázi proti USA z nominace vypadl kvůli tomu, že nebyl po zranění stále v potřebné formě.
"Samozřejmě mi to bylo líto. Davis Cup jsem si moc přál hrát, ale v té době jsem byl ve fázi, kdy jsem ještě nebyl úplně 'ready'. Po zranění jsem měl náročné období, ale jsem rád, že jsem se dokázal vrátit a zvládl závěr sezony celkem slušně. Je to zase trochu jiná část kariéry, kterou je těžké si užívat, ale našel jsem v ní i něco pozitivního," řekl Macháč.
Svěřenec trenéra Daniela Vacka nehrál v létě přes dva měsíce kvůli trhlině ve svalu. Vynechal například Wimbledon a propadl se světovým žebříčkem. V tuto chvíli mu patří 60. místo. Zranění mu pomohlo přehodnotit přístup k tenisu.
"Když jsem byl dvacátý na světě, svou pozici jsem si úplně neužíval. Nebyl jsem podle mě tak pracovitý, jak jsem v té chvíli mohl být. Když se na to dívám zpětně, mohl jsem k tomu přistupovat lépe," řekl Macháč. "Teď jsem se ocitl v situaci, kdy jsem se musel dívat na žebříček, cítil jsem tlak a potřeboval jsem v hloubi sezony hrát dobře. V té chvíli jsem pracoval mnohem profesionálněji než v době, kdy jsem byl dvacátý na světě," uvedl Macháč.
Jiný přístup
Letošní zdravotní potíže ho naučily také větší pokoře. "Víceméně ano. Když člověk vystoupá nahoru, někdy si ani neuvědomuje, jakými kroky se tam dostal. Byla za tím samozřejmě píle a práce, ale protože už jsem tam byl, přestal jsem si některé věci tolik uvědomovat. Od určité chvíle v roce 2025 už můj přístup nebyl takový, jaký by měl být. Ne, že bych úplně blbnul, ale nebylo to ono," řekl Macháč.
Sám sebe označil v té době za "trochu vyčichlého". "Nevážil jsem si toho, že hraju na velkých turnajích a jsem nasazený mezi nejlepšími. Když jsem byl na Masters nasazený a patřil mezi osm nejvýše nasazených hráčů, nebo když jsem hrál pětistovku, vůbec jsem si neuvědomoval, jaká je to pozice a co to znamená. Teď si myslím, že pokud tu šanci dostanu znovu, budu k tomu přistupovat úplně jinak," prohlásil Macháč.
Ve finálovém turnaji Davis Cupu by rád uspěl. Češi v něm před třemi lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií, vloni nestačili na Španělsko. Letos je čeká v boji o semifinále Kanada, se kterou se utkají v úterý.
"Když se na to dívám zpětně, v obou předchozích utkáních se Španělskem i s Austrálií jsme nebyli favorité, ale vyvíjelo se to tak, že jsme je měli na lopatě a mohli jsme postoupit dál. Věřím, že letos budeme na takovéhle situace ještě líp připravení. I když budeme třeba favoriti, přistoupíme k tomu zase trochu jinak. Poučili jsme se ze situací, které jsme dřív mohli zvládnout lépe," doplnil Macháč.