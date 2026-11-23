Dva nejlepší čeští tenisté Lehečka a Menšík mají za sebou další velmi povedenou sezonu a i tentokrát dokázali vylepšit své postavení na žebříčku na konci roku. Oba podruhé v řadě oficiálně zakončili sezonu v TOP 20. Českou jedničkou v mužském pořadí zůstává rodák z Mladé Boleslavi, který je na 14. pozici a oproti loňsku si polepšil o tři místa. Hned o příčku za ním je Menšík, jenž je o čtyři místa výš než před rokem.
Lehečka letos na okruhu ATP nezískal žádný titul, ale zahrál si třikrát ve finále. V Miami poprvé bojoval o trofej na turnaji Masters 1000, neúspěšný byl v závěrečném duelu také na pětistovkách v Tokiu a Basileji. Na grandslamu se dostal nejdále do osmifinále Wimbledonu a přidal čtvrtfinále na tisícovce v Madridu. V žebříčku se dostal na své kariérní maximum, když se v červenci posunul na 12. místo.
Menšík začal sezonu 2026 nejlepším možným způsobem. V Aucklandu si připsal svůj druhý titul a ve skvělé formě byl i na Australian Open, kde se probojoval až mezi šestnáctku nejlepších. Zastavilo ho však zranění a z prvního grandslamu roku musel odstoupit. Na začátku března se dostal taktéž na 12. příčku pořadí.
Největším letošním úspěchem prostějovského rodáka je však bezpochyby postup do semifinále French Open. V Paříži si vytvořil své nové grandslamové maximum a padl až s pozdějším šampionem Alexanderem Zverevem. Následně si zahrál čtvrtfinále na Masters v Montrealu.
Vzhledem k tomu, jakým tempem se každoročně zlepšují Lehečka i Menšík, je jejich největší žebříčkový cíl pro sezonu 2027 zřejmý – premiérový průnik do TOP 10. Česká jednička ostatně i s ohledem na tuto ambici angažovala v průběhu letošního roku nového trenéra Frédérica Fontanga, který už do elitní desítky pomohl Félixu Augerovi-Aliassimemu.
Oba čeští tenisté před sebou však mají ještě jeden velmi důležitý turnaj. V tomto týdnu je čeká finálový podnik Davisova poháru v italské Boloni, kam se probojovali po zářijovém vítězství nad Spojenými státy v pražské O2 areně. V úterním čtvrtfinále vyzvou Kanadu.