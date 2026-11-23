Sinner se s nepříjemnými zdravotními komplikacemi potýká už od léta. Problémy se týkají pravého kolena a souvisejí se syndromem iliotibiálního traktu, známým také jako běžecké koleno. Přestože původně zvolil konzervativní léčbu založenou na fyzioterapii a rehabilitaci, jeho stav se nevyvíjel podle představ. Na kurty se proto nedokázal vrátit ani po několika měsících.
O dalším postupu se hvězdný Ital rozhodoval také po konzultaci s finským ortopedickým chirurgem Lassem Lempainenem, který patří mezi přední specialisty na poranění svalů a šlach. Sinner se s ním setkal v milánské klinice La Madonnina. Po společném posouzení zdravotního stavu se podle italského serveru Open přiklonil k operačnímu řešení.
Zákrok je naplánován na úterý ve finském Turku, kde Lempainen působí. Očekávaná délka rekonvalescence se podle médií pohybuje mezi třemi a čtyřmi měsíci. Pro Sinnera by to znamenalo další výrazný zásah do jeho tenisových plánů.
Nejbližší velkou obětí má být Australian Open. První grandslam sezony, který se v Melbourne uskuteční v lednu, se tak pro italského tenistu podle současných prognóz stává nedosažitelným cílem. Pokud se doba léčby protáhne, mohl by se na kurty vrátit až během antukové části sezony.
Sinner přitom ještě nedávno doufal, že se mu podaří připravit na začátek příštího roku a do Austrálie odcestovat. Dlouhodobé potíže a neuspokojivý průběh dosavadní léčby však jeho plány zásadně změnily. Oficiální vyjádření tenisty či jeho týmu k operaci a přesnému harmonogramu návratu zatím chybí. Rozsah zákroku i konečná délka absence tak zůstávají otevřené.