Zverev – Alcaraz 2:6, 6:7
Zverev za celý turnaj ani jednou neztratil podání a maximálně čelil v jednom zápase dvěma brejkbolům. Hned v úvodním gamu ovšem favoritovi Alcarazovi nabídl tři šance na brejk. Pokaždé si však pomohl servisem a všechny hrozby zlikvidoval.
Rovněž Alcaraz poté zahodil náskok 30:0 a musel přes shodu. Brejkbol však na rozdíl od soupeře nenabídl a na vyhraný game na servisu se nadřel mnohem méně. Trápení obou aktérů na podání pokračovalo i v následujících minutách.
Alcaraz sehrál výbornou hru na returnu, Zverev mu pomohl chybami a při stavu 1:1 se diváci dočkali prvního brejku, dokonce čistou hrou. Také Španěl pak čelil třem brejkbolům, ale dokázal si aktivní hrou se všemi poradit. Němec stále nemohl najít recept, snadno si prohrál další podání a Alcaraz měl v zádech vedení už 4:1 se dvěma brejky.
Zverev se poté sám dočkal prvního brejku a vykřesal malou naději v boji o první set. Jenže jeho mizérie na vlastním podání pokračovala, ve výměnách dál dělal až příliš mnoho chyb a Alcaraz nadále skvěle returnoval a se ztrátou pouhých dvou bodů získal oba gamy od stavu 4:2.
Zverev si první pohodový game na svém servisu užil až na začátku druhého setu. Přesto působil rozhozeně a marně hledal recept na hru Alcaraze, která byla ve všech směrech lepší než ta v podání světové jedničky. Důkazem byl další krach Němce ve třetím gamu, kdy si prohrál podání čistou hrou a ztrácel už o set a brejk.
Za stavu 2:6, 1:3 měl Zverev na kontě pouhé čtyři vítězné údery a celkem 25 nevynucených chyb. S tak mizernou statistikou nemohl solidnímu favoritovi Alcarazovi konkurovat a zaslouženě prohrával. Objevily se i spekulace, zda ho netrápí bolest kotníku, která se mu už v předchozích zápasech znovu ozvala.
Přesto se Zverev dostal zpátky do zápasu. A to i díky lahůdkovému stopvoleji při skóre 4:3, který znamenal jeho první brejkbol ve druhém dějství. Alcaraz na něj udělal chybu ve výměně a překvapivě bylo srovnáno na 4:4.
Alcaraze ztráta vedení viditelně rozhodila a i kvůli vlastním chybám prohrál šest z následujících sedmi bodů. Nepříjemné manko 0:30 však suverénně otočil a vynutil si pokračování druhého setu.
Rozhodnout o vítězi tohoto dějství nakonec musel tie-break. Alcaraz si připsal minibrejk hned po úvodním bodu, když donutil Zvereva k chybě. Španělský tenista ale luxusní náskok 3:0 zahodil, strany se měnily za vyrovnaného stavu a Zverev otočil šesti body v řadě na 6:3. Němec ale ani jeden ze série tří setbolů nevyužil a odvážný Alcaraz skóre srovnal.
Alcaraz vzápětí vytáhl dlouhý return až k základní čáře, donutil Zvereva k chybě a disponoval svým prvním mečbolem. Ten ale vítězný nebyl, jelikož v delší výměně zkazil forhend. Následoval však další, tentokrát na returnu, a Alcaraz dělovým bekhendem na čáru rozhodl o vítězství v napínavém tie-breaku 9:7.
Alcaraz, který se na US Open vrátil po skoro pětiměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí, tak dokázal završit fenomenální konec roku. Nikdy předtím ve své kariéře netriumfoval v závěru sezony v evropských halách, ovšem v posledních týdnech dobyl Vídeň, Masters v Paříži i Turnaj mistrů.
Na Turnaji mistrů kraloval poprvé a složil reparát za loňské prohrané finále s největším rivalem Jannikem Sinnerem. Jedná se o jeho už 30. kariérní titul na hlavním okruhu v pouhých 23 letech. Navíc ho získal na akci, kterou nikdy nedokázal vyhrát jeho slavný krajan a jedna z největších tenisových legend Rafael Nadal. Posledním španělským šampionem byl Álex Corretja v roce 1998.
"Byl to úžasný týden. Lepší zakončení jsem si nemohl přát. Jsem na nás opravdu hrdý. Prošel jsem si řadou těžkých chvilek, ale s týmem jsme společně všechno zvládli. Zvednout nad hlavu tuhle trofej je něco, po čem jsem opravdu hodně dlouho toužil," řekl Alcaraz.
Zverev si zahrál finále Turnaje mistrů už potřetí, ale na triumfy z let 2018 a 2021 nenavázal. Letošní sezonu tak končí bez jediného titulu z okruhu ATP, nicméně posbíral na Roland Garros a US Open své první grandslamové vavříny a stal se světovou jedničkou. Znovu však nahrál kritikům, že na elitní duo Alcaraz-Sinner momentálně nestačí.
"Jsi absolutní legenda našeho sportu a to ti je teprve nějakých 23 let. Pokud zítra ukončíš kariéru, bude to ok, můžeš už jen odpočívat," vzdal při slavnostním ceremoniálu Zverev hold soupeři.