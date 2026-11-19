Španělský tenista učinil rozhodnutí, na které čekala celá tenisová veřejnost. Po magnetické rezonanci zadního stehenního svalu levé nohy a vyšetření pravého kolena se rodák z Murcie rozhodl, že v pátek zasáhne do závěrečného utkání skupiny proti Flaviu Cobollimu.
V tenisovém prostředí panovaly velké obavy, že by Alcaraz mohl z Turnaje mistrů odstoupit. Takový scénář by připadal v úvahu především v případě, že by magnetická rezonance odhalila závažnější poškození, například svalovou trhlinu. Přesné výsledky vyšetření zatím nejsou známy. Uklidňující zprávou však je, že Alcaraz prostřednictvím médií Cadena COPE a La7 de Murcia oznámil, že v turnaji pokračuje.
Podle dosavadních předpokladů by mohlo jít o natažení zadního stehenního svalu levé nohy. Na tomto problému bude jeho tým v následujících hodinách intenzivně pracovat. Ve hře je také drobná svalová trhlina, kterou se pokusí co nejlépe zvládnout. V takovém případě by však Španěl podstupoval zjevné riziko po zbytek Turnaje mistrů.
Teprve čas ukáže, jak náročné je zvládat několik turnajových týdnů po sobě, aniž by se objevily svalové problémy. Tato situace mezi tenisty vyvolává značné obavy a stres. Podstupovat riziko vážnějšího zranění je problematické také s ohledem na blížící se sezonu. Alcaraz bude už za dva měsíce obhajovat titul na Australian Open 2027. Jeho účast v Davis Cupu, který se uskuteční příští týden, se navíc za současných okolností jeví jako velmi nepravděpodobná, pokud nedojde k příjemnému překvapení.
Při rozhodování mohla sehrát významnou roli skutečnost, že už má Alcaraz matematicky zajištěný postup ze skupiny. Zápas s Cobollim tak pro něj z hlediska kvalifikace představuje pouze formalitu. Skutečná zkouška ho čeká až v semifinále. Rodák z Murcie navíc může v případě potřeby odstoupit i v průběhu pátečního utkání. Podle pravidel Turnaje mistrů mu k tomu stačí odehrát alespoň jeden bod.
V následujících hodinách tak bude panovat velké očekávání, především s ohledem na páteční duel. Právě to, jak se Alcaraz bude na kurtu pohybovat a jaké pocity bude během zápasu mít, napoví, zda mu zdravotní problémy dovolí nastoupit s přijatelnými vyhlídkami také do sobotního semifinále. Podle dosavadní úrovně svých výkonů působil Španěl na Turnaji mistrů téměř neporazitelně. Nyní se však situace výrazně změnila a jeho další působení na turnaji je spojeno s otazníky.